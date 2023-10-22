رئيس مياه الفيوم يشارك في الندوة العلمية بكلية الهندسة "ترميم المنشآت الخرسانية"

شارك المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياة الفيوم، في الندوة العلمية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة الفيوم تحت عنوان" ترميم المنشآت الخرسانية "والتي ألقاها المهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم والتي تحدث فيها عن أهم التوصيات التي يجب اتباعها أثناء إنشاء العنصر الخرساني لتلاشي حدوث حالات صدأ بالمنشأة والاحتياج للترميم والتدعيم وأسباب ظهور صدأ الحديد بالمنشآت الخرسانية ودرجات صدأ حديد التسليح وحالات الترميم والتدعيم للعنصر الخرساني .

وحضر الندوة الدكتور مهندس شريف محمد العطار عميد كلية الهندسة بجامعة الفيوم والدكتور إسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سعيد الخولي رئيس قسم مدني لكليه الهندسة وبعض من مهندسي الشركة وطلاب كليه الهندسة من مختلف الاقسام .

وأكد النجار، أن الهدف من المشاركة هو نقل الخبرات العلمية للمهندسين القائمين على تنفيذ الأعمال بمختلف مواقع العمل لتلافي حدوث أي أخطاء أثناء اعمال الانشاءات الخرسانية والقواعد اللازمة لأعمال الترميم والتدعيم وخاصة أن الشركة في الوقت الحالي تنفذ مشروعات بنية تحتيه عملاقة بالمحافظة من محطات ورافع مياه الشرب ومحطات رفع ومحطات معالجة الصرف الصحي علاوة على إنشاء المباني الإدارية الخاصة بالشركة.

احلال وتجديد محطات الصرف الصحى

ومن جهه اخرى عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة اجتماع بدء انطلاق مشروع توسعات وإحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية اللاهون بمركز الفيوم ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية العجميين بمركز ابشواي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الإتحاد الأوروبي

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ PIU بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي وأعضاء الوحدة

والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والمهندس حسانين المملوك مدير عام الشركة المنفذة للمشروع ايتوس لتكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية والمهندس أحمد بهجت مدير تطوير الأعمال

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروع إحلال وتجديد وأعمال التوسعات بمحطة معالجة اللاهون بطاقة تصميمة ٥٥٠٠ م٣/يوم بنظام التهوية الممتدة لتخدم ٣٥،٠٠٠ نسمة بعد ربط محطات رفع منشأة كمال وعزبة ورثة خضر والست خديجة بالاضافة الي محطة رفع اللاهون القائمة

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