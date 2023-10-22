آداب أسيوط تنظم ندوة حول "الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة"

نظمت كلية الآداب جامعة أسيوط، ندوة تعريفية حول الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور مجدي علوان عميد كلية الآداب ، والدكتور حامد عبد الحميد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله جمال راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع أسيوط، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تشجيع الطلاب على تنفيذ أفكارهم الإنتاجية التي تعود بالنفع على المجتمع، ودعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب قدراتهم للاستثمار في رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المشروعات الخدمية والصناعية والزراعية والتجارية التي تُسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أهمية تعريف الطلاب بالخدمات والتيسيرات المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع أسيوط، وجهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأعرب الدكتور مجدي علوان عن سعادته بموضوع الندوة، مؤكداً أهمية نشر ثقافة العمل الحر ، وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، والحرص على حصر الاحتياجات، والاستثمار الجيد من خلال فتح مشروعات تنموية بكافة القطاعات والمجالات، والبعد عن التفكير بشكل تقليدي، واقتحام مجالات العمل الحر بكل الطرق.

وأشار الدكتور حامد مشهور إلى حرص إدارة الجامعة على تبني عقد الندوات التثقيفية والتوعوية التي تسعي إلي تشجيع الطلاب على كسب المهارات في مختلف المجالات، إلي جانب تبادل الخبرات والرؤي ؛ من أجل التطوير والإبداع وتعزيز ريادة الأعمال.

وأشادت الدكتورة هبة الله راشد بالتعاون المثمر بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الذي يعمل علي توفير كافة سبل الدعم والمساندة لمشروعات الشباب المبدع والمبتكر وفتح المجال أمامهم لتحويل أفكارهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق وتلبي احتياجات المواطنين وذلك للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وفي هذا الشأن، أشار الأستاذ إيهاب عبد الحميد إلي جهود الدولة المصرية في توفير المبادرات التوعوية لأبنائها الطلاب من أجل تحقيق التنمية وتقدم ورفعة الوطن ، وتشجيع الشباب علي الدخول في مجال العمل الحر وتحفيذهم علي الابتكار، وريادة الأعمال ؛ لتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم فرص عمل مستقرة علي أرض الواقع ، مثمناً جهود الجامعة في إتاحة الفرصة للجهاز لتقديم وتعريف الطلاب بالخدمات والتيسيرات المالية التي يقدمها الجهاز منها : التدريب المجاني، والتمويل الميسر ، وتأسيس وترخيص المشروعات، ودعم فني وتسويقي ؛ لمساعدة المواطنين علي إقامة وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

آداب أسيوط تنظم ندوة حول "الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة"

آداب أسيوط تنظم ندوة حول "الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة"

آداب أسيوط تنظم ندوة حول "الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة"