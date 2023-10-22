غداً.. إنطلاق مؤتمر "تطوير التعليم.. اتجاهات معاصرة ورؤى مستقبلية" بتربية جامعة أسيوط

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن تحت عنوان: "تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية" بكلية التربية بجامعة أسيوط، غداً الإثنين ٢٣ من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والذي يستمر على مدى يومين ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة المؤتمرات الكبرى، بالمبنى الإداري بالجامعة.

يأتى المؤتمر تحت إشراف الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد رياض أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين المؤتمر.

المنشاوي: المؤتمر يستهدف تقديم رؤى عملية لتطوير سياسات وأنظمة التعليم في ضوء المعطيات العالمية المعاصرة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن مؤتمر" تطوير التعليم: اتجاهات معاصرة، ورؤى مستقبلية"؛ يستهدف تقديم رؤى عملية؛ لتطوير سياسات، وأنظمة التعليم؛ في ضوء المعطيات العالمية المعاصرة، من خلال: تبادل الخبرات ، والرؤى، والتجارب المعاصرة في تجويد العملية التعليمية، وتطويرها، والارتقاء بها ؛ حيث من المقرر أن يشارك في المؤتمر نخبة من أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات ، وعدد من خبراء التربية، ورؤساء الجامعات وعمداء كليات التربية في عدد من الجامعات المصرية، والعربية .

وأشار الدكتور حسن محمد حويل، أن المؤتمر يتضمن : تقديم تصورات؛ تسهم في تطوير المناهج، وأساليب التقويم؛ في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، وتعظيم الإفادة من الإمكانات التكنولوجية في تطوير العملية التعليمية، وبيئة التعلم ، وتقديم رؤى نفسية، وتربوية ؛تسهم في تطوير أداء ذوي الاحتياجات الخاصة ، واكتشاف قدراتهم، وتعظيمها، وتقديم نماذج؛ لرفع كفاءة المعلم التدريسية؛ في ظل رقمنة التعليم ، ووضع آليات، وسياسات، وتصورات؛ تسهم في تعظيم الانتماء الوطني، والإيجابية في البيئة التعليمية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد رياض؛ إن المؤتمر يتناول موضوع: تطوير التعليم من عدة محاور، وهي: رقمنة التعليم، وتكنولوجيا التعليم، والذكــاء الاصطناعي ، ومنظومة إعداد المعلم، والتنمية المهنية المستدامة، والمتعلم ومشكلاته، واحتياجاته النفسية، والتربوية، رالتعليم الفني، والمهني ، ومتطلبات ريادة الأعمال، والتربية الخاصة، ورعاية ذوي الاحتياجات، و نظم ، وآليات ، وأساليب القياس ، والتقويم النفسي، والاتجاهات الحديثة في نظم القيادة، والإدارة التربوية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية، والمؤسسات ، وتطوير المناهج، وأساليب التعلم والتعليم ، والتجارب ، والخبرات المعاصرة؛ في تطوير التعليم ، ودور التعليم في دعم المشاريع، والرؤى الوطنية؛ لإصلاح المجتمعات.

ويشارك في المؤتمر ؛ نخبة من الأكاديميين، والخبراء والمتخصصين؛ حيث يشمل المؤتمر: مناقشة ( 40 ) بحثاً علمياً ، وورقة علمية؛ منهم (11 ) بحثًا من الكويت، والسعودية، والإمارات.