مطار شرم الشيخ ينجح في سريان شهادة الأيزو٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥ لمدة عام

نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات على المطار.

المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات

تأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة للركاب و جميع الجهات التي تتعامل مع المطار.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو موجها الشكر و التقدير للطيار/ نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي و مشيداً بجهود العاملين بالمطار وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المطار على هذا الاعتماد والحفاظ عليه لسنه أخرى مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بالمطارات المصرية.

نجاح مطار شرم الشيخ في سريان شهادة الايزو٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥ لمدة عام

نجاح مطار شرم الشيخ في سريان شهادة الايزو٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥ لمدة عام

نجاح مطار شرم الشيخ في سريان شهادة الايزو٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥ لمدة عام

نجاح مطار شرم الشيخ في سريان شهادة الايزو٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥ لمدة عام