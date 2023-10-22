وزير الرياضة يهنئ السباحة المصرية بالفوز بفضية كأس العالم في المجر

ويُشيد بأداء المنتخب الوطني بعد الحصول علي لقب البطولة العربية للملاكمة للشباب



الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتقدم بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للسباحة، بعد فوز اللاعب عبد الرحمن سامح بفضية كأس العالم للسباحة بالمجر.



وتُوج لاعب منتخبنا الوطني بفضية كأس العالم للسباحة في المجر لسباق 50 متر فراشة بزمن 23.13 ثانية في انجاز تاريخي كبير، وذلك بعد أن أحرز ذهبية كأس العالم في اثينا لسباق 50 متر فراشة في نفس الأسبوع.



كما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الوطني بعد التتويج بلقب النسخة السادسة للبطولة العربية للملاكمة للشباب بواقع 11 ميدالية : 7 ذهبيات، و 3 فضيات وبرونزية وحيدة.



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