جامعة أسيوط تنظم مسابقة الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن استراتيجية البحث العلمي في الجامعة؛ تستهدف تشجيع الباحثين على النشر الدولي، وتعتمد على البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في خدمة المجتمع ، ويعمل بالتوازي مع الخطط، والمشروعات القومية، ومواجهة أي تحديات، أو عوائق تواجه تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ تفاصيل مسابقة "الأبحاث المنشورة دوليًا للعلوم الإنسانية، والاجتماعية، و الفنون"، والتي ينظمها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، لكليات: التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والآداب، والخدمة الاجتماعية، والتجارة ، والحقوق، والفنون الجميلة، والتربية للطفولة المبكرة.

المنشاوي: استراتيجية البحث العلمي في الجامعة تستهدف تشجيع الباحثين على النشر الدولي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن المسابقة؛ تهدف إلى تشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم، وأوراقهم العلمية دوليًا، بما يسهم في تطوير، ودعم منظومة البحث العلمي، والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعة، والارتقاء بمكانتها، وموقعها بين الجامعات العالمية، لافتًا إلى دعم الجامعة للبحوث العلمية التي تتوافق مع خطط الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

ويستمر تقديم الأبحاث؛ حتى موعد أقصاه 27/10/2023، وسيتم الإعلان عن الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى؛ في اليوم العلمي الثالث لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والمقرر عقده بالجامعة في يوم 8/11/2023، مضيفًا أن المركز الأول الفائز في المسابقة؛ سيحصل على جائزة مالية قيمتها (٥) آلاف جنيه، والمركز الثاني (٣) آلاف جنيه، والمركز الثالث ألفى جنيه.

جدير بالذكر، أن شروط التقدم للمسابقة في الآتي: أن يكون البحث منشورًا في مجلة دولية عربية، أو أجنبية مفهرسة، أو معتمدة؛ ضمن قواعد بنك المعرفة المصري، وأن يقدم المتقدم خطاب قبول النشر للبحث، وأن تكون المجلة المنشور فيها البحث ذات معامل تأثير ، وأن يكون البحث منشورًا خلال الخمس سنوات السابقة؛ من 2018 حتى الآن، وأن يكون البحث بينيًا (تخصصات- أقسام- كليات)؛ إن وجد، ومنشورًا إلكترونيًا مسجلًا عليه اسم جامعة أسيوط، ومسجلًا على حساب Google Scholar للباحث.

ويتم تسليم نسخة إلكترونية PDF على اللينك الخاص بمكتب التصنيف الدولى اضغط هنا

ومن المقرر ؛ أن يتم تقييم الأبحاث من قبل لجنة؛ يتم تشكيلها من أساتذة بكليات العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون.