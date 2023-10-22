رسالة دكتوراه بطب أسيوط تناقش استخدام رقعة "الكورماتركس" في جراحة عيوب القلب

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في لجنة الإشراف علي رسالة دكتوراه للطبيب: حسام محمد فاروق عبد العال أحمد، مدرس مساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة أسيوط، تحت عنوان: "استخدام رقعة الكورماتركس في إصلاح عيوب القلب الخلقية "، وذلك بقسم جراحة القلب والصدر، بمستشفي القلب الجامعي.

رسالة دكتوراه بطب أسيوط تناقش استخدام رقعة "الكورماتركس" في جراحة العيوب الخلقية للقلب

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة علي الرسالة كل من: الدكتور أحمد المنشاوي أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، ورئيس جامعة أسيوط (مشرفاً)، والدكتور أحمد محمد فتحى غنيم أستاذ ورئيس القسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب (مناقشاً)، الدكتور شادي العلواني أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بجامعة المنيا (مناقشاً) ، الدكتور محمد محمود أحمد مصطفي أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بالجامعة (مشرفاً).

المنشاوي يوجه بضرورة الاستفادة من النتاج العلمي المثمر للدراسات العلمية في تطوير الأداء الطبي والإنساني تجاه المرضي

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، علي ضرورة الاستفادة من النتاج العلمي، والخبرات البحثية، التي يقدمها شباب الباحثين من خلال دراساتهم، لتحقيق أكبر فائدة علمية منشودة، وأداء مهمتهم الطبية والإنسانية في العلاج، والتخفيف عن آلاف المرضي، مثمناً في ذلك جهود الباحث في اختيار هذا الموضوع الهام، وموجهاً بنشرها لتعميم الاستفادة منها.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن الدراسة استهدفت، تقييم استخدام وفعالية وأمان الرقعة المصنوعة من المصل الخلوي الخارجي لطبقة تحت المخاطية للأمعاء الدقيقة (SIS-ECM) في برامج جراحة عيوب القلب الخلقية.

ومن جهته، أوضح الباحث أن هذه الدراسة تمثل دراسة استرجاعية للمرضى في مركز واحد، والذين خضعوا لجراحات باستخدام SIS-ECM‏ في الفترة من عام ۲۰۱۲ إلى عام ۲۰۱۹، وتم تصنيف البيانات حسب نوع وطريقة استخدام الرقعة المكونة من (٤) طبقات وطبقتين، مضيفاً أنه تمت مراجعة كافة حالات إعادة التدخل،والمضاعفات بواسطة جراح مستقل، وجراح قلب مختص بعيوب القلب الخلقية، وأخصائي أمراض القلب للأطفال.

واستنتجت الدراسة، أن الرقعة (SIS-ECM)، تمثل اختياراً جيداً، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من جراحات إعادة بناء القلب والأوعية الدموية، وذلك بمخاطر منخفضة للفشل والتكلس، فضلاً عن تحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد عن طريق استخدام تقنيات موحدة، وفهم الاستخدام المناسب للرقعة.