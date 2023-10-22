الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إجلاء 60 ألف إسرائيلي من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

 قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم البدء في إجلاء حوالي 60 ألف إسرائيلي من البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، فيما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة أعقاب الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

 

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 وتعيش بلدات الشريط الحدودي ظروفًا معيشية صعبة، في ظل التصعيد اليومي لعمليات الاشتباك، بعد دخول حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقًا من لبنان، على خط المواجهة مع إسرائيل.

 وتمتد هذه الحدود بطول حوالي 120 كيلومترًا، بدءًا من بلدة الناقورة في أقصى الغرب على البحر المتوسط وصولًا إلى مرتفعات كفرشوبا ومزارع شبعا شرقًا، وجبل الشيخ الذي يشكل الحدود اللبنانية السورية الإسرائيلية المشتركة، ويحددها حاليًا الخط الأزرق الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى، في 7 يونيو من عام 2000.

 اعتبر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"، مع استمرار المناوشات العسكرية بين الطرفين التي بدأت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

 واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، حزب الله بـ"السعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية".

 وحذر المتحدث من أن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير".

 وأتت تغريدة العسكري الإسرائيلي بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب على الحدود مع لبنان.

 

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