جامعة أسيوط تنظم سلسلة ندوات توعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"

نظمت إدارة النشاط الإجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط، وكلية الحقوق، ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"، ضمن رؤية مصر 2030، على مستوى الكليات، بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عثمان مساعد أول وزير التضامن الإجتماعى، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب الكحلاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد سيد مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتنظيم الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب ، وبمشاركة العاملين والطلاب بالكلية

المنشاوي: نستهدف زيادة الوعي بين الطلاب بأضرار آفة المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة

أوضح الدكتور المنشاوي، أن الندوة تستهدف زيادة الوعي بين الطلاب بأضرار آفة المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، في إطار الدور التوعوي للجامعة؛ للحد من ظاهرة الإدمان والتوعية بمخاطرها، مضيفاً ان الندوة تأتى ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية بمختلف كليات الجامعة لتوعية الطلاب والعاملين بمخاطر وآثار الإدمان، فضلاً عن نشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق كمعيار حقيقى لرقى الإنسان ودرعه الواقي ضد المخاطر الإجتماعية المحتلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس لجنة مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة، أن الندوة ناقشت طرق العلاج والوقاية والـتأهيل الإجتماعى للحد من المخدرات وطرق الإقلاع منها، كما ألقت الضوء على أنواع المخدرات وآثارها السلبية على الصحة العامة للفرد وما يمكن أن تؤدى إليه من دمار شامل لأجهزة الجسم، فضلاً عن الآثار النفسية على الفرد والمجتمع .

ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"

وأوضح الدكتور دويب حسين، أن الجامعة كمؤسسة حكومية مستمرة فى دورها التوعوى من خلال تنفيذ سلسلة من الندوات والحملات للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان وتأثيرها السلبي على متعاطيها، مشيراً إلى أن المخدرات من الجرائم المنظمة العابرة للقارات، ولذلك تهتم بها دول العالم لحماية الإنسان منها ومن أخطارها الاجتماعية والاقتصادية.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ محمد سيد مشرف عام محافظة أسيوط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بإدارة الجامعة؛ لحرصها على دعم ومساندة الكليات في إقامة ندوات توعوية وتثقيفية؛ لبناء وتنمية وعي الشباب بالحملات الخارجية الممنهجة؛ لتغييب وعيه، وتدمير صحته، وإبعاده عن البناء والتنمية، وهو ما يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية للتصدي لقضايا ومشكلات الإدمان والتعاطي؛ نظرًا لخطورة ما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية تضر بالمجتمع والوطن علاوة على كونها عائق كبير في طريق التنمية والتقدم.

ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"

ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"

ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"

ندوة تثقيفية وتوعوية حول "مكافحة انتشار المخدرات بين الطلاب"