الثلاثاء القادم.. جامعة أسيوط تنظم المؤتمر الدولي الثالث حول "التنمية والاستدامة" بالغردقة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم الهندسة المدنية، يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 أكتوبر الجاري، بمدينة الغردقة، حول "التنمية والاستدامة"، والذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الباسط رئيس قسم الهندسة المدنية، ورئيس المؤتمر، وبحضور كوكبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين في مجال الهندسة المدنية، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي الصناعة، والهيئات الحكومية، وكذلك أوائل الطلاب بالقسم.

يبرز المؤتمر اهتمام مجال الهندسة المدنية بتحقيق مبادئ التنمية والاستدامة لموارد الدولة

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن المؤتمر يستهدف من خلال عدد من المحاور الهامة، تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة (SDGS)، والتي اعتمدها برنامج الأمم المتحدة الإنماي، وتوطينها من خلال تقديم خارطة طريق للامتثال لمبادئ الاستدامة المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية ورؤية مصر 2030، لافتاً إلي اهتمام مجال الهندسة المدنية بمعايير ومتطلبات التصميم والتشييد، التي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع، بما يحقق التنمية والاستدامة لموارد الدولة.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن، إلى أن فعاليات المؤتمر تقدم أحدث التطورات والتطبيقات المتعلقة بمختلف تخصصات الهندسة المدنية، وتناقش التحديات المستقبلية في ضوء التطور المتسارع في كافة المجالات العلمية والتطبيقية لتطوير البحث والممارسة، حيث يتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية حول الهندسة الإنشائية، وهندسة موارد المياه والري، وهندسة الأشغال العامة، والتطبيقات المتطورة لكل من المحاور السابقة.

جامعة أسيوط تنظم المؤتمر الدولي الثالث حول "التنمية والاستدامة" بالغردقة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد الباسط، إلي امتداد أعمال المؤتمر خلال الفترة من 27-24 من أكتوبر الجاري، ويشمل مجموعة من المحاضرات، التي يحاضر خلالها كوكبة من العلماء من ذوي الخبرة العملية، والأكاديمية، منهم: الدكتور حسام مغازي وزير الري الأسبق، وأستاذ الري والهيدرولي بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في مصر"، والدكتور خالد عبد الرحمن أستاذ مساعد الهندسة الجيوتقنية بجامعة هانوفر بألمانيا، تحت عنوان "مستقبل طاقة الرياح - الفرص والتحديات"، وكذلك الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، بعنوان "مشروعات النقل في جمهورية مصر العربية: قواعد التنمية والتكنولوجيا، والدكتور إيهاب أحمد خليل أستاذ الإنشاءات بالمعهد القومي لبحوث المياه، بعنوان "التحليل العددي والخبرة المصرية في تصميم المنشآت المائية"، والدكتور عبد العظيم نجم أستاذ الهيدروليا ومصادر المياه بجامعة الزقازيق، عن "استدامة مشاريع المياه وتعليم هندسة المياه في مصر.

كما تشهد الفعاليات مشاركات كبرى من كافة المهتمين بمجال الهندسة المدنية، فضلاً عن مشاركة ما يزيد على خمسين بحثاً من العديد من الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الأجنبية.

وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي:

https://icce2023.conferences.ekb.eg/