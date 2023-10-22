السنغال تؤجل مزاد في فرنسا خاص بالرئيس الأسبق لـ" ليوبولد سيدار سنغور"

أجل مزاد في فرنسا لقطع تعود إلى أول رئيس سنغالي ، حيث تتفاوض الحكومة في داكار لشرائها مباشرة.

كان من المقرر بيع ممتلكات ليوبولد سيدار سنغور، بما في ذلك الميداليات العسكرية والمجوهرات في مدينة كاين.

وحث الرئيس الحالي للسنغال، ماكي سال، وزير الثقافة والسفارة في باريس على إجراء مناقشات مع المزادات.

قاد سنغور السنغال لمدة 20 عاما بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.

كان شاعرا متميزا رائدا في حركة Négritude ، وهي حركة مناهضة للاستعمار دافعت عن الثقافات الأفريقية جنبا إلى جنب مع الشاعر المارتينيكي إيمي سيزيريه عندما كان طالبا في باريس في ثلاثينيات القرن العشرين.

كان سنغور اشتراكيا سياسيا، كما حافظ على علاقات وثيقة مع فرنسا.

تقاعد إلى فرنسا مع زوجته الفرنسية كوليت بالقرب من كاين ، حيث توفي في عام 2001.

تم جلب متعلقات سنغور إلى المزاد من قبل بائع خاص لم يتم الكشف عن اسمه.

وستجرى الآن مفاوضات مع مسؤولي الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب ما قالت شركة المزاد سولين لين لوكالة فرانس برس السبت، لكن إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق، فإن شركتها تقول إن مزادا سيعقد في ديسمبر بدلا من ذلك.

تسلمت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جائزة البيئة والتنمية المستدامة علي مستوي قارة إفريقيا والتي فاز بها مطار القاهرة الدولي في فئة المطارات كبيرة الحجم .

وقام إيمانويل تشافيز رئيس المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا بتسليم الجائزة للملاح/خالد الالفي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

توجهت بعثة من المنظمة العربية للتنمية الزراعي لمتابعة تنفيذ مشروع "اعادة تأهيل مزرعة تول باي انياس" في منطقة طيبة انياسين بالسنغال الممول من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا ، وذلك في إطار التنمية الزراعية في القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائي.

التقت البعثة بممثلين عن السكان المستفيدين على أرض المشروع، وتبين ان تنفيذ المشروع يسير بوتيرة مقبولة رغم بعض العقبات الموضوعية التي اعترضت سبيله في البداية، وينتظر أن يتم استكمال اجراءات اختيار الشركات المنفذة لحفر الآبار، وإقامة أنظمة الري بالغمر وبالتنقيط، وبناء المداجن، وتعبيد الطريق داخل منطقة المشروع خلال الأيام المقبلة لتباشر عملها.

وعقدت البعثة لقاءات مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتعاون والمالية، وفي العاصمة السنغالية دكار، وجرى تبادل الآراء حول التقدم الحاصل في تنفيذ المشروع وضرورة تذليل كل الصعاب من اجل تسريع وتيرة التنفيذ، وتم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من حكومة، ومستفيدين وممولين من اجل استكمال العمل في مكونات المشروع قبل الآجال القصوى المحددة لذلك وهي نهاية شهر مارس ٢٠٢٤.

واستقبل الشيخ محمد الماحي إنياس الخليفة العام للفيضة التجانية، راعي المشروع ،البعثة معربًا عن تقديره للدكتور سيدي ولد التاه ،رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ،والبروفسور ابراهيم ادم احمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، لاهتمامهما بالمشروع ، لافتا ان هناك بعض الجهات المانحه تتوجس بعض التخوف بالنسبة للمراحل الموالية، اي مراحل الاستغلال الأمثل لمنشآت الإنتاج من طرف السكان المستفيدين بعد انسحاب جهات التمويل في نهاية المشروع.

وأكد الخليفة أنه سيشرف بنفسه على مرحلة الإنتاج حتى يحقق المشروع الأثر المنتظر على حياة السكان ، قائلًا: "هو اقل الواجب عرفانًا بالجميل للحكومة والمصرف والمنظمة التي اتاحت لهم هذه الفرصة الثمينة في تحقيق الامن الغذائي في المنطقة".