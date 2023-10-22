جامعة أسيوط تنظم دورة حول "متابعة الأنشطة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية"

نظم مركز ضمان الجودة والتاهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، فعاليات دورة تدريبية حول "متابعة تنفيذ الأنشطة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية "، وذلك بإشراف الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة والتاهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف، مستشار رئيس الجامعة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات ونائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتور مصطفى أحمد حسين، مدير وحدة ضمان الجودة سابقا بكلية الصيدلة، وبمشاركة عدد (٢٣ متدربًا) من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، سعي إدارة الجامعة من خلال مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، إلى تدريب وتأهيل كافة المنتسبين؛ لتعزيز ثقافة نشر الجودة، وتفعيل منظومة التدريب على نطاق أوسع، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، وتطبيق لمعايير جودة التعليم العالي، مضيفًا أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها، تسخير كافة سبل الدعم للاعتماد المؤسسي للكليات، وبرامجها الأكاديمية، وتحسين جودة مخرجات العملية التعليمية والبحثية.

وأشارت الدكتورة أماني الشريف إلى أهمية موضوع الدورة التدريبية، الذي يتوافق مع استراتيجية الجامعة لتطبيق خطة متميزة قائمة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرة إلى تفعيل واعتماد الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي لتقوم بمهام كثيرة من أهمها: موضوع متابعة مؤشرات الأداء والمعيارية والشفافية، التي تعد أحد الدعائم الرئيسية لأي نجاح ممكن أن تحققه الخطط الاستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في تقدم الجامعة وتأهيلها للاعتماد، موضحة دور المركز في تأصيل فكر الجودة والفكر الاستراتيجي الذي يضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية.

وخلال محاضرته، استعرض الدكتور مصطفى حسين محاور الدورة وهي: تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية، وكيفية قياس الأداء وتصميم القياس ( KPIS )، والدور الذي تقوم به مؤشرات الأداء في إدارة المؤسسات لتحقيق النتائج، واكتساب المهارات المتعلقة بوضع المؤشرات الذكية، وتعلم كيفية استكمال واستخدام إطار المراقبة والتقييم والورقة المرجعية لمؤشرات الأداء، موضحًا بالشرح ما هي مؤشرات الأداء، وكيف يتم تحديد مؤشرات الأداء من خلال الخطة الاستراتيجية، مضيفًا المواصفات المطلوب توافرها في مؤشرات الأداء، ومؤشرات نجاح الأهداف الاستراتيجية.

جامعة أسيوط تنظم دورة حول "متابعة الأنشطة من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية"