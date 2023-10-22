مع بداية موسم الفيروسات.. أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، وبفعل تقلبات الطقس والتغير بين الفصول، يزداد فرص انتشار الفيروسات، وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد الإنفلونزا الموسمية، ويسعى العديد من الأشخاص إلى تقوية المناعة والحفاظ على هذا الجهاز الهام كثيرا في الجسم لأنه يحميك من الإصابة بالأمراض المختلفة.

طرق الحصول على لقاح الإنفلونزا

وأكدت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، أن يتم توفير لقاح الأنفلونزا قبل بداية فصل الشتاء، في جميع المستشفيات التابعة لها في القاهرة الكبري وجميع المحافظات، حيث إن الوزارة حريصة على توفير المصل لجميع الفئات العمرية، لمقاومة مرض الإنفلونزا طوال الشتاء.

أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا قبل فصل الشتاء

أماكن توفر لقاحات الإنفلونزا في محافظة القاهرة والجيزة:

ــ مركز المصل واللقاح، 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، الجيزة، ومستشفيات وزارة الصحة الأخرى في محافظتي القاهرة والجيزة.

أماكن توفر لقاحات الإنفلونزا في محافظة الإسكندرية:

وفي محافظة الاسكندرية تتوفر اللقاحات داخل مستشفيات الوزارة، ومركز المصل واللقاح، في شارع شعراوي مول عمارة 3 الدور الأول "لوران"، كما تتوفر لقاحات الإنفلونزا في العديد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

سعر لقاح الأنفلونزا في مستشفيات وزارة الصحة ومركز المصل واللقاح

ويصل سعر لقاح الأنفلونزا في مستشفيات وزارة الصحة، ومركز المصل واللقاح 200، منها 10 جنيهات مقابل الخدمة.

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة:

تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى.

تجنب التدخيين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين «ج - سي».

ممارسة الرياضة بانتظام

الحصول على وقت كاف من النوم والراحة يوميا

الحفاظ على النظافة الشخصية

تجنب التوتر والقلق النفسي حتى لا تسوء حالته مع الحفاظ على النظافة الشخصية.

الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين من أجل الحفاظ على جهاز المناعة

الالتزام بالعادات الصحية الهامة مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة التي تتواجد بها.

وجاء ذلك وفقًا لمنشور لوزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".