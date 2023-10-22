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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الترجي يسقط أمام مازيمبي في الدوري الأفريقي

مازيمبي والترجي
مازيمبي والترجي

 سقط الترجي  التونسي أمام مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى.

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 أحرز شيخ فوفانا لاعب فريق مازيمبي هدف الفوز والوحيد في المباراة ذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الكونغولي.

 وكان الترجي أحرز هدفًا ولكن ألغي بداعي التسلل، وستكون مباراة الإياب في تونس بملعب رادس يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أكتوبر 2023.

 ويلتقي الفائز من مباراة الترجي ومازيمبي ضد المتأهل من مباراة الوداد البيضاوي المغربي وإنييمبا النيجيري.

 وكان الأهلي تعادل بصعوبة مع سيمبا التنزاني بهدفين لكلاهما في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على ملعب الأخير في تنزانيا.

 

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