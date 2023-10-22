نائبُ رئيس الوزراء لشئون الدفاع ترأس وفد سلطنة عُمان فى قمّة القاهرة للسلام

السفير العمان بالقاهرة: نحيى الجهود المصرية من أجل إرساء السلام فى المنطقة

نيابة عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، يترأس شهاب بن طارق آل سعيد نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وفد سلطنة عُمان المشارك فى قمّة القاهرة للسلام التى عقدت فى القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وكان نائب رئيس الوزراء العمانى شهاب بن طارق قد شارك فى قمة الرياض بين دول الخليج ورابطة جنوب شرق آسيا لمناقشة القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلى على غزة.

من جانبه، أعرب السفير عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، عن تقديره للجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة، قائلا: « نحيى الجهود المصرية من أجل إرساء السلام فى المنطقة، من خلال الدعوة لعقد قمة «القاهرة للسلام»، وإيقاف آلة الحرب المؤسفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تتسبب فى وضع مأساوى للأشقاء الفلسطينيين بشكل عام، وبصفة خاصة فى قطاع غزة، بشكل تتجاهل فيه إسرائيل كلا من القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، ضاربًة بكل المرجعيات الأممية عرض الحائط.

وأضاف السفير الرحبى، فى تصريحات خاصة له، أن مصر تبذل جهودا مضنية منذ اللحظات الأولى لمأساة غزة، فى مسعى منها وبدعم ومساندة عربية لإيقاف نزيف الدم، ومسلسل قتل الأبرياء، إذ إن التقارير تشير إلى أكثر من ثلثى الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأعرب السفير الرحبى، فى تصريحاته، عن أمنياته بأن تخرج القمة بقرارات تنحاز للسلام والإنسانية، قائلا: نأمل أن تخرج القمة بقرارات تنحاز للجانب الإنسانى ومناشدة الضمير ضمير المجتمع الدولى بأن يقف موقفًا تاريخيًا إنسانيًا، وينقذ الأبرياء فى غزة، وأن ينتصر صوت العقل، فى «قمة السلام».

واستطرد السفير عبدالله الرحبى قائلًا، نقدر الموقف العربى الداعم للشعب الفلسطينى، والإصرار المصرى على تقديم المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة للمدنيين والذى كان رائدًا فى هذا الصدد، ونأمل أن تسفر تلك الجهود عن النجاح ف إدخال المساعدات وإيصالها للشعب الشقيق، إذ إن استمرار هذه المأساة سيؤدى إلى عواقب وخيمة.

يذكر أن قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها اليوم السبت فى العاصمة الإدارية، تحظى بمشاركة واسعة استجابًة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشة خفض وتيرة التصعيد والعنف فى قطاع غزة، وخلق مسار للحوار السلمى.