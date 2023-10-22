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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بنك مصر يوفر فرص عمل لخريجي الجامعات.. تفاصيل

بنك مصر
بنك مصر

 يوفر بنك مصر فرص عمل مميزة لخريجي الجامعات، في العديد من التخصصات، وذلك للعمل في المقر الرئيسي للبنك، مع فرص للتدريب والتطوير للمتقدمين.

 

 توفر وظائف بنك مصر العديد من المميزات للموظفين، منها:

 

 راتب مادي ثابت

 وظائف تتناسب مع مؤهلات حاصلين عليها

 فرص للتدريب والتطوير

 

 تشمل المهام والمسؤوليات الوظيفية ما يلي:

 

 بناء علاقة قوية مع العملاء

 الاهتمام باحتياجات العملاء وحل المشكلات

 تقديم حلول مالية شاملة للعملاء

 تحقيق أهداف البيع المتبادل

 الحصول على أعمال جديدة

 

 يشترط للتقديم على وظائف بنك مصر ما يلي:

 

 أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات ذات السمعة الطيبة

 أن يكون لديه خبرة في مجال خدمة العملاء

 أن يكون لديه خبرة في مبيعات وتسويق المنتجات المصرفية

 أن يكون مستواه جيد جدًا في اللغة الإنجليزية

 أن يكون مستواه جيد جدًا في مهارات الاتصال

 

 طريقة التقديم:

 يمكن التقديم على وظائف بنك مصر من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية للبنك على موقع «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة.

 

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