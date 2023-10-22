شوط أول مثير بين الإسماعيلي وفاركو

انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلي وفاركو بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على ملعب استاد الإسماعيلية.

شهد اللقاء قوة وندية من جانب الطرفين، وكان الاستحواذ أكثر للدراويش لكن أضاع لاعبو فاركو أكثر من فرصة خطيرة للتسجيل على رأسهم تسديدة فخري التي أرطدمت في القائم.

تشكيل فاركو

حارس مرمى: محمد شيكا.

خط الدفاع: عبدالله بكري وجيفرسون إنكادا وأحمد عوض وعزمي غومة.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري وأحمد البحراوي ومحمد فخري ووليد على.

خط الهجوم: سيف تيري وعمر جمال .



تشكيل الإسماعيلي ضد فاركو :



في حراسة المرمى .. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد نصر ، اياد العسقلاني ، حمدي النقاز.

في خط الوسط .. محمد مخلوف ، عمر الساعي ، محمد عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم.. ياو أنور .

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ثلاث نقاط جمعهما من ثلاث مباريات تلقي الهزيمة في اثنين من زد والأهلي وحقق الفوز في واحدة على حساب الاتحاد السكندري.