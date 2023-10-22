وزير الرياضة ينهي أزمة اللاعبين المصريين بين الاتحاد الدولي والمصري لكرة السرعة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة أنهت كل المشكلات المتعلقة باللاعبين المصريين مع الاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة المصري المهندس محمد لطفي، والاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب.



لاقت مبادرة وزير الشباب والرياضة التي تهدف إلى المحافظة على الكوادر المصرية في كل المحافل الدولية والإفريقية والعربية؛ ترحيباً كبيراً من الدكتور أحمد لطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة السرعة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة المصرى، مؤكدين أنها تأتي حرصاً على اللاعبين واللاعبات من كل دول العالم وخاصة أبطال العالم المصريين.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كل الاتحادات الرياضية علي احترام كل المواثيق والأعراف الدولية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى وقوف دائماً خلف الأبطال الرياضيين في كل الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج، مع الالتزام بالظوابط واللوائح الدولية المنظمة.



وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على تدخله وحرصه علي مبادرات للصلح وحل كل المشاكل مع الاتحاد المصري برئاسة النائب أحمد الخطيب الذي أبدى ترحيبه مشكوراً بكل الحلول التي تكون في مصلحة اللاعبين في المقام الأول، طبقاً لمسودة الاتفاق التي تم التوافق عليها بشكل مبدئي بين الطرفين.



وجاءت بنود المبادرة نتائجها كالآتي:-

(1) تم الاتفاق على الالتفاف والتكاتف بين الاتحاد الدولى لكرة السرعة والاتحاد المصرى لكرة السرعة لدفع اللعبة المصرية الأصيلة للانتشار في جميع دول العالم ووصول الأبطال المصريين أبناء الاتحاد المصرى لمنصات التتويج.

(2) تذليل كل العقبات أمام مشاركة الفريق المصرى في بطولة العالم لكرة السرعة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المصريين للفوز والمنافسة والحصول على الميداليات الذهبية في بطولات العالم والدولية لكرة السرعة.

(3) اتفق الجميع على بدء صفحه جديدة من التعاون لإعلاء شأن لعبة كرة السرعة المصرية المنشأ وتقديم مصلحة أبنائنا من اللاعبين واللاعبات وتسهيل مشاركه اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولى للأندية والأفراد في المستقبل وذلك طبقاً للوائح الداخليه للاتحاد المصرى لكرة السرعة.