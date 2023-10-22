وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد 22/10/2023، مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ، ةتفقد الصف الثالث الإعدادي بحجرة المشاهدة، وأجرى حديثاً مع الطلاب حول نظام البوكليت الذى سيطبق عليهم هذا العام، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد "البوكليت "من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخلال الأسبوع الرابع من متابعات وكيل الوزارة ميدانيا لمدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

وناقش الطلاب حول الحروب التى تعرضت لها مصر ومنها الحملة الفرنسية وحرب اكتوبر وكيف استطاع الجيش المصرى أن يتصدى للغزاة ويحقق النصر

وتابع حصة رياضيات للصف الثانى الإعدادي وأجرى حديثا عن المهن والهوايات لهم وكيفية استغلال وقت الفراغ فى أشياء مفيدة مثل القراءة والرسم وكتابة الشعر

وحرص على متابعة حصة التربية الرياضية للصف الأول الإعدادى، لافتًا إلى أهمية ممارسة الرياضة وأهمية التنوع بين الرياضات المختلفة حيث إنها تحافظ على جسم الإنسان وتحسن مظهره وتكسبه مهارات مثل الانضباط والتسامح والتعاون والعمل بروح الفريق .

وإطلع على استعدادات المدرسة للحصول على الجودة المدرسية حيث تم تحديد موعد لجنة الجودة والاعتماد للمدرسة يومى 30 و 31 من الشهر الجاري

ووجه وكيل تعليم جنوب سيناء، الطلاب بالاجتهاد وتنظيم الوقت وتنمية العقل بالقراءة الحرة وبناء الجسم بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن التعصب والاقتداء بالقدوة الحسنة واحترام الكبار ومساعدتهم عند الحاجة وعدم العبث بممتلكات الغير.

وأشاد وكيل الوزارة، بالجهود المبذولة من إدارة المدرسة وهيئة التدريس متمنيا لهم عاما دراسيا موفقاً.

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