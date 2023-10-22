أمريكا تدق طبول الحرب.. جاهزون لإيران وندعم إسرائيل

فتح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، النار على إيران، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه المدنيين في غزة، ومساندة إيران للفصائل الفلسطينية.

وقال بلينكن إن واشنطن مستعدة إذا حاولت إيران تصعيد الأزمة، مؤكدا أنه لا أحد يريد فتح جبهة ثانية للقتال.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد، إن واشنطن قلقة من تصعيد محتمل ضد قواتها في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا أرسلت حاملتي طائرات للمنطقة للردع لا الاستفزاز.

وأكد أوستن لشبكة “ABC”، أن أمريكا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتها بالشرق الأوسط، قائلا "نركز حاليا على تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

ونصح أوستن إسرائيل بتنفيذ عملياتها العسكرية في غزة بما يتسق مع القانون.