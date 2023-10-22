"توظيف مشاهد خيال الظل" في انطلاق ورشة مخرجي نوادي مسرح الطفل

افتتحت الهيئة العامة ل

برئاسة عمرو البسيوني، "اليوم الأحد"، أولى فعاليات الورشة التدريبية الأولى لمخرجي نوادي مسرح الطفل بقصر السينما، والتي يحاضر بها مجموعة من المتخصصين في فنون مسرح الطفل، وتستمر حتى الأحد 29 أكتوبر الحالي.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

أقيمت فعاليات اليوم الافتتاحي بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. جيهان حسن مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل.

طرق الإخراج في مسرح خيال الظل

بدأت فعاليات الورشة بعقد محاضرة بعنوان "طرق الإخراج في مسرح خيال الظل ودمج مشاهد خيال الظل في مسرح الطفل" قدمها المخرج أيمن حمدون، والذي تحدث عن أهم ما يميز مسرح الظل عن غيره من الفنون المسرحية وكيفية توظيف مشاهد خيال ظل في العمل المسرحي، وكذلك كيفية تصنيع عرائس خيال الظل والتي يعتمد تصنيعها على جلود الحيوانات مثل الحمار والجمل وهي أفضل الأنواع، وأخرى من الورق أو البلاستيك ولكنها أضعف في الاستخدام.

وأكد "حمدون" أن الحياة المسرحية والحالة التي ينفذها فريق العمل بهدف إنتاج محتوى هادف يبث رؤية ما لعقل الطفل تؤثر على عاداته ومعتقداته وفقا لاحتياجاته ومهاراته، سواء باستخدام خيال الظل أو الأراجوز حيث يعتمد كلاهما على الراوي، الذي يقوم بشرح الرواية ومساعدة الممثلين على تغيير المشهد، ويعد مسرح خيال الظل نقطة محورية وهادفة جدا لمسرح الطفل.

وعن مفهوم الإضاءة أشار "حمدون" أن بؤرة الإضاءة ثابتة ولكن استخدامها يؤثر على خطة الإخراج، والمؤثرات التي يتم تنفيذها في خلفية شاشة خيال الظل هي ما تساعد على إنجاح العمل ببساطة.

تخلل المحاضرة عرض مشاهد من أفلام منفذة بتقنية خيال الظل بهدف التغذية البصرية والعصف الذهنى للمتدربين وشرح ميكانيزم تحريك العرائس وكيفية تسليط الإضاءة لإبراز أحجام الشخصيات ومكانتهم وذلك لإثراء خيال المتدربين.

يشار إلى أن الفعاليات تقام على فترتين يوميا، الأولى من 10 صباحا إلى 2 مساء، والثانية من 6 إلى 8 مساء. وتستهدف تدريب 24 مخرجا مسرحيا للطفل من مختلف أقاليم الهيئة، بهدف صقل خبرات مخرجي نوادى مسرح الطفل الذين تم اعتمادهم من قبل، سعيا لإعداد كوادر إخراجية ذات رؤية فنية ودراسة علمية يسهل تطبيقها لإنتاج أعمال فنية مميزة.