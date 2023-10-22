المخرج يسري نصرالله يعترض على إلغاء مهرجان القاهرة تضامنًا مع فلسطين|الجمهور يعلق

انتقد المخرج الكبير يسري نصرالله قرار تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، والتي كان من المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل، ليرى أن كان من الأفضل انعقاده في وقته لاستغلاله في دعم القضية الفلسطينية.

المخرج يسري نصرالله

المخرج يسري نصرالله يعترض على إلغاء مهرجان القاهرة

نشر يسري نصرالله عبر حسابه الشخصي بالموقع الأكثر تداولًا "فيسبوك" بوست كتب فيه: " كان نفسي دورة مهرجان القاهرة دي تعقد في موعدها، وتتلغي المسابقة والاحتفالات والتكريمات وتقتصر على عرض أفلام عن فلسطين ".

موضحًا أن كان من الأفضل استغلال مهرجان القاهرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ويتم عرض الأفلام فقط، قائلًا: " مجرد قاعة عرض وموضوع محدد، لا محتاج ميزانية ولا رعاة، محتاج بس لناس عارفة إن الفن والسينما والثقافة مش رفاهية ".

وأيده العديد من المتابعين، وجائت التعليقات: " الغاء المهرجان شيء تعيس وإشارة سيئة جداً.. محتاجين المهرجان.. محتاجين الأفلام تتعرض وتتحكم وتكمل دورة حياتها.. ومحتاجين منح الدعم اللي هي طوق النجاه لمشاريع كتير وسينمائيين شبان.. ومحتاجين التكريمات تعلن وتتم لأن ده جزء من حفظنا لتاريخنا واعتزازنا بيه.. والحاجات دي مقاومة جداً والله.. الشيء الوحيد اللي مش محتاجينه دلوقتي هو مراسم السجاد الأحمر، لكن مسرح الإفتتاح والختام أكيد هيكون صوت داعم ".

وكتبت متابعة: " دا رأيي برضه.. الفن مراية للشعوب وظروفهم.. ولا مهرجان ولا معرض كتاب المفروض يتأجلوا أو يتلغوا ".