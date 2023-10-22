شروط ومميزات حساب جولدن بلس الجديد.. أعلى فائدة بنكية

يعتبر حساب التوفير الجديد "جولدن بلس" الذي أعلن عنه البنك العربي الإفريقي الدولي، الأعلى من نوعه، إذ يصل سعر الفائدة إلى %20.

شروط ومميزات حساب جولدن بلس الجديد

ووفقا لما أعلنه البنك العربي الإفريقي الدولي، الحد الأدنى لحساب التوفير جولدن بلس هو 50,000 جنيه، وسيتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 إلى أخر يوم في الشهر

وتبلغ تكلفة مصاريف فتح الحساب 50 جنيه والمصاريف الدورية 15 جنيه شهريا، ويتم خصم 60 جنيه مصاريف الحد الأدني عن الشهر الذى يصبح فيه الحساب اقل من مبلغ 5,000ج

ويتم صرف العائد على حساب التوفير الجديد بشكل ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي.

أسعار الفائدة البنكية

سيبدأ احتساب أسعار الفائدة للنظام اعتبارًا من 1 من كل شهر (إذا أراد العميل الاستمتاع بالسعر في في أي شهر ، فعليه / عليها فتح الحساب قبل بداية الشهر)

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

- البطاقة الشخصية سارية (او جواز السفر سارى)

- بيان الدخل

- إيصال مرافق

عائد حساب التوفير

الحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 50 ألف جنيه يتم احتساب العائد كالاتى:

دورية العائد الشهرى18%

دورية العائد الربع السنوى 18.5%

دورية العائد النصف سنوى 19 %

دورية العائد السنوى 20%

ويستهدف الحساب الجديد العملاء الأفراد فقط، وبالجنيه المصري فقط، كما إنه يتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر من يوم 1 الي أخر يوم في الشهر