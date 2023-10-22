انطلاق فعاليات المهرجان الدولي المغربي للفيلم الـ 12

انطلقت مساء أمس السبت، فعاليات المهرجان المغربي للفيلم في دورته الـ 12، تحت شعار "السينما من أجل العيش معًا بين الشعوب"، بمشاركة خمسة أفلام طويلة، و12 فيلمًا قصيرًا.

فعاليات افتتاح المهرجان المغربي للفيلم 2023

شهد حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح محمد السادس تكريم إسبانيا ضيف شرف الدورة، وشخصيات ووجوه فنية بارزة منها الممثل المغربي إسماعيل أبو القناطر، والفنانة المصرية شيري عادل، والمخرج الليبي أسامة رزق، والمنتج والمخرج المغربي محمد بوزكو، بالإضافة إلى الممثلة التونسية وحيدة دريدي.

المهرجان الدولي المغربي للفيلم

تم تقديم أعضاء لجنتي التحكيم الخاصتين بالأفلام الطويلة والقصيرة اللتين تضمان في عضويتهما سينمائيين وفنانين مغاربة وأجانب، وتضم لجنة تحكيم الفيلم الطويل، التي يرأسها المخرج والمنتج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، عضوية المونتير التونسية كاهنة عطية، والمنتج والمخرج الموريتاني محمد شيكر، والممثلة والموسيقية الإيطالية أومبريطا مانشي والمخرج الجزائري كريم طريدية.

ترأس المخرج والمنتج المغربي جمال سويسي لجنة تحكيم الفيلم القصير التي تضم في عضويتها المنتج الكازاخستاني أندريه رافائيل إيفانوف والمخرج الموريتاني جبريل دياو.

ويتضمن برنامج الدورة الـ12، التي تستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، موائد مستديرة، وندوات فكرية، ودروس سينمائية "ماستر كلاس"، وورشات فنية، بالإضافة إلى عرض أفلام أخرى خارج المسابقة الرسمية.