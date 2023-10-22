لمرضى السكري من النوع 2.. الثوم يخفض نسبة السكر في الدم

يرسل مرض السكري من النوع الثاني إشارة واضحة مفادها أن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، والدور الرئيسي للأنسولين هو تنظيم نسبة السكر في الدم، وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الدم، وبدون هذه الآلية، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستويات خطيرة ولحسن الحظ، يوفر النظام الغذائي وسائل بديلة لخفض مستويات السكر في الدم.

تم الإعلان عن بعض المنتجات لقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم، الثوم لديه القدرة على خفض مستويات السكر في الدم.

يعاني العديد من الأشخاص من مرض السكري من النوع الثاني دون أن يعرفوا ذلك وذلك لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بالسوء.

وأظهرت الدراسة أن الثوم أكثر فعالية من العلاج الوهمي ويمكن مقارنته بالميتفورمين في تقليل مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام وقد يكون إضافة قيمة في علاج مرضى السكري، كما تقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum.

نصيحة عامة لخفض نسبة السكر في الدم

للتأكد من التحكم في مستويات السكر في الدم، يجب عليك إلقاء نظرة على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) GI هو نظام لتصنيف الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. إنه يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) عندما يتم تناول هذا الطعام بمفرده.

بعض الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع التي يجب تجنبها

السكر والمنتجات الحلوة

المشروبات الغازية الحلوة

خبز ابيض

البطاطس

أرز أبيض