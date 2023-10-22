لمرضى السكري.. 5 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم أحذر منها

يتميز مرض السكري من النوع 2 بارتفاع مستويات السكر في الدم، وتفسر هذه الزيادة بانخفاض مستويات إنتاج الأنسولين وللتعويض عن ذلك، يجب عليك إيجاد وسائل بديلة للتحكم في مستويات السكر في الدم، والمفتاح لهذه الجهود هو تناول الأطعمة التي لها تأثير أكثر اعتدالا على مستويات السكر في الدم.

على الرغم من أن الفواكه جزء أساسي من نظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن بعض الفواكه يمكن أن تسبب زيادة في مستويات السكر في الدم، وتحتوي بعض الفواكه على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناوله بمفرده.

وفقا للجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، فإن معظم الفواكه لديها تصنيف منخفض في مؤشر السكر في الدم، مما يعني أن تأثيرها على مستويات السكر في الدم لا يكاد يذكر.

تشرح ADA أن معظم الفواكه تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) بسبب محتواها من الفركتوز والألياف.

ومع ذلك، يحتوي البطيخ والأناناس على قيم متوسطة للمؤشر الجلايسيمي، كما هو الحال مع بعض الفواكه المجففة مثل التمر والزبيب والتوت البري المحلى، وفقًا لما ورد في موقع "هيلثي بودي".

وتعني زيادة حالة الجهاز الهضمي أن تناول هذه الفاكهة قد يكون له تأثير أكبر على مستويات السكر في الدم، وبشكل عام، يتم تشجيع الفاكهة عند استخدام مؤشر نسبة السكر في الدم لاتخاذ خيارات الطعام، لذا استمتع بها، كما تلاحظ ADA.

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المفيد معرفة مؤشر نسبة السكر في الدم لأن تناول الأطعمة ذات التصنيف الجلايسيمي المنخفض يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.