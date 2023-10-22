كلية الفنون الجميلة بأسيوط تنظم معرض"تناغم" بقسم النحت

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، معرض "تناغم" بقسم النحت، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، للدكتورة دعاء عبد الشافي المدرس بقسم النحت.

وأناب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور محمود عبدالعليم نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح المعرض الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة، بإشراف الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة، وبحضور الدكتور محمد محمد حكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محسن سليم رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والأستاذ مخلص فاروق أمين كلية الفنون الجميلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط - في تصريح له- إن الجامعة تحرص على دعم المبدعين لتنمية مواهبهم ورعايتها، وتشجيع الأنشطة، والفن الهادف، مشيداً بدور كلية الفنون الجميلة في سعيها للتقدم على المستوى المهني والأكاديمي؛ من خلال دعم وتعزيز المواهب الفنية، وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتنوعة، والمساهمة فى إثراء الحياة الثقافية، والفنية، التي تخدم كل النواحي المجتمعية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود عبدالعليم عن إعجابه بالأعمال الفنية المعروضة للدكتورة دعاء عبد الشافي، مشيداً بالإبداع في الأعمال الفنية، والمستوى الفني الراقي، مؤكداً دور الفن في الارتقاء بالذوق العام، وحرص إدارة الجامعة بدعمها وتشجيعها المستمر لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والخريجين، والطلاب، على تنمية قدراتهم الابداعية والفكرية والفنية، ومتمنياً لها دوام التوفيق، ولكلية الفنون الجميلة.

وقالت الدكتورة دعاء عبدالشافي بأن المعرض يتناول أعمال مختلفة من النحت البارز، عبارة عن مزج بين الخامات والموضوعات المختلفة، دون أن تطغى إحداهما على الأخرى، في تناسق وتكامل بفعل الصياغة التشكيلية، وأحكام الفنانة على عناصر ومكونات العمل، من خلال إحدى عشر عملاً من النحت البارز؛ كلاً منها يقدم حالة مختلفة تعبر عن المرأة ويجمعهم الاسلوب الذي يصل من خلالها تجربة الفنانة إلى المتلقي.

وعلى هامش افتتاح المعرض، تفقد الدكتور محمود عبد العليم قاعات النحت التدريسية المفتوحة والمغلقة بالكلية، لأعمال الطلاب الدراسية، وأشاد بالحس الفني العالي لطلاب قسم النحت، وأيضاً تفقد المنشار الخشبي الآلي لتقطيع الأخشاب لخدمة قسم النحت، وكل الوحدات الخدمية لتحويلها لوحدات إنتاجية.