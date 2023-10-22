قوة مصر الناعمة .. ملتقى الطفل العربي في الحديقة الثقافية غدًا (تفاصيل)

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف أ.د هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وبرئاسة الكاتب محمد ناصف "ملتقى الطفل العربي"، وذلك غدًا الاثنين الموافق ٢٣ أكتوبر بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بالقاهرة، بإدارة الباحثة ولاء محمد في تمام الساعة الخامسة عصراً.

قوة مصر الناعمة

يأتى في إطار التأكيد على قوة مصر الناعمة ودعمًا للدور الثقافي الريادي لمصر في المنطقة العربية بصفة خاصة وفي الشرق الأوسط بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وتتكون فقرات الحفل كالآتي:

يقام فى أرض المعارض:

- معرض رسوم أطفال "فلسطين في عيون أطفال مصر والعرب"

- معرض مشغولات و أزياء فلسطينية وسودانية و سورية.

- عمل جدارية عن فلسطين.

- ورش رسم على الوجه (علم وعلم فلسطين)

- ورش حكي للأطفال .

وعلى المسرح الكبير يبدأ الحفل بالنشيد الوطني المصري والنشيد الوطنى الفلسطيني .

ثم تبدأ العروض الفنية:

- عرض كورال سلام ( برنامج وطني) بقيادة المايسترو وائل عوض.

- عرض (بنكمل بعض) لذوى الاحتياجات إشراف أ. منال منيب.

- عرض الأراجوز المصري للفنان ناصر عبد التواب.

- عرض كورال فلسطيني ( عباد الشمس).

- فقرة غنائية وطنية سودانية.

- عرض فريق بنات وبس بعنوان (أنا دمي فلسطينى) بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

ويقام على هامش الاحتفال:

- معرض إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

- عرض الأعلام للدول المشاركة في الاحتفالية.

مسابقة "عروض أراجوزية" ضمن ملتقى الأراجوز .. بجوائز مالية

وفي إطار دور المركز في الحفاظ على فن الأراجوز من الاندثار، وبعد أن تم تخريج عدد 50 لاعباً ولاعبة أراجوز على مدار العامين السابقين؛ يسعد المركز عمل مسابقة لأفضل عروض لنمر أراجوزية جديدة وذلك تحفيزًا لكل من تدرب على فن الأراجوز، وتشجيعا لعمل فرق للأراجوز في المحافظات، وتقديم العروض والعمل على تطوير أدوات لاعبي الأراجوز ومهاراتهم الإبداعية في فن الأراجوز.

شروط مسابقة عروض أراجوزية .. الدورة (2)

- نمر مقدمة لجمهور الأطفال

- مراعاة الآداب العامة في الأداء والتحريك.

- موضوعات تتناول القيم النبيلة مثل (نبذ العنف / الانتماء للوطن /عدم التنمر وقبول الآخر / قيمة التعلم ).

- النمرة تكون مكتوبة حتى وإن كانت بها مناطق ارتجال

- مدة العرض لا تزيد على ١٥ دقيقة.

- تقدم نصوص العروض التي ستشارك قبل موعد مسابقة العروض بأسبوع.

- آخر موعد للتقدم للمسابقة يوم 10 نوفمبر 2023

- الفرق ملتزمة بتقديم العروض بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023.

- جوائز المسابقة مالية وعينية للعرض الأول، والثاني، والثالث

- يتم منح شهادات لكل الفرق المشاركة بالمسابقة.

- يتم التقديم في مقر الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.