عمرو دياب وحماقي ورامي جمال.. مشاريع غنائية توقفت أمام أحداث غزة

لا صوت يعلو الآن فوق صوت الألم والخوف الذي ملأ العالم العربي، بسبب الاحداث العصيبة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بدايةً من 7 أكتوبر وحربه الضارية مع قوات الاحتلال الغسرائيلي في قطاع غزة.

تأجيل أغنية عمرو دياب المعنويات مرتفعة

أوقفت تلك الأصوات الإصدارات الغنائية الجديد التي كان من المفترض طرحها خلال أكتوبر الجاري، لكبار رموز نجوم الغناء العربي، بالتزامن مع انطلاق موسم الإصدارات الشتوية.

بدايةً من الهضبة عمرو دياب، حيث كان ينتظر جمهوره أحدث أغانيه “المعنويات مرتفعة”، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم.

أغنية عمرو دياب المؤجلة

كانت أحدث أغاني عمرو دياب من خلال أغنية “والله أبدًا”، التي حققت سجلت نسبة استماعات ضخمة عبر المنصة الموسيقية الشهيرة أنغامي.

كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ عادل حقي، وحملت الأغنية مفاجأة غير متوقعة لجمهور عمرو دياب والتي يقدمها للمرة الأولى خلال مسيرته الغنائية التاريخية، وهي الغناء بالفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون.

تأجيل ألبوم حماقي الشتوي

كما توقف الفنان محمد حماقي عن استئناف ألبومه الشتوي الذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة الجارية، بعد تواجده في الموسم الصيفي بـ 6 أغاني.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحماقي من خلال أغنية ايه السعادة دي، التي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.

تأجيل أغنية رامي جمال جيت متأخر

وكان الفنان رامي جمال على استعداد لطرح أغنية جديدة بعنوان “جيت متأخر”، ولكن أحداث غزة العصيبة حالت دون ذلك وتم تأجيلها.

كانت أحدث أغاني رامي جمال من خلال “هيبدأ يتكلم”، التي حققت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي لسه هيبدأ يتكلم عن انه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا انه معايا استندل عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه و ده سايقه العند وسرقوا هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي مش حلوة أفضل مستجدع و اتساهل تاني في حقي عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه سبتوا انا يوم ياخد نفسه”.

جيت متأخر رامي جمال



