راي فيكتور يوضح أبرز تنسيقات أزياء خريف وشتاء 2023-2024 لإطلالة مميزة

تعد أسابيع الموضة المنصة الرئيسية لعرض كافة خطوط الموضة المواكبة للموسم لتطلعنا على العديد من الصحيات الأنوثية الناعمة الممزوجة بالألوان الهادئة والصاخبة.

ورصدت عدسات الصحافة والإعلام أبرز الصيحات المميزة في أسابيع الموضة المقامة في لندن وباريس وميلانو ليخطفوا الأنظار لمجموعة الملابس العصرية لهذا العام.

وأوضح مصمم الأزياء راي فيكتور أبرز صيحات موضة خريف وشتاء 2023- 2024 ليقدم مجموعة من الأفكار المناسبة لمختلف الأذواق أبرزها اللون الأبيض والأسود من أجل إطلالة مميزة.

اللافندر والبرتقالي

واردف راي فيكتور أن ألوان الموضة هذا العام تنحصر بين اللافندر والبرتقالي، تم استخدامه في العديد من دور الأزياء العالمية خلال روض أسابيع الموضة هذا العام، بالإضافة إلى الإكسسوارات، فنجد ما يميز العديد من الإطلالات إضافة لمسة الإكسسوار التي تعطي للتصميم رونق خاص به والحقائب أيضًا.

ومن الاختلافات الخاصة بموضة هذا العام، العودة لموضة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، تصدر مجموعة من ألوان الخريف والشتاء أسابيع الموضة الأيام الماضية ويأتي على رأسها اللون الأخضر، حيث يعد من الألوان القوية ليس في الأزياء فقط بل في الأحذية ايضًا.

وتابع مصمم الأزياء راي فيكتور يعد اللون الأصفر من الألوان القوية التي كانت من الألوان البارزة في أسابيع الموضة الفترة الماضية، كما يعد اللون السماوي أيضًا من الألوان الخريفية وخامة القطن الدافىء أبرزها، بالإضافة إلى لون الخردل في الجواكيت.