التحقيق في حادث حريق سيارة بالمقطم

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية التحقيقات في واقعة حريق بسيارة تاكسي بمنطقة المقطم دون وقوع إصابات.

تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، في المقطم وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 19 دراجة نارية مستولى عليها.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 مدمنين بتهمة احتجاز عامل داخل شقة في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الامن تلقت بلاغا باستغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

بالانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدرى الآيس والهيروين).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم باحتجاز (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

وبعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.