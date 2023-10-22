بالكرسي.. أم مصرية تعلم طفلها بداية القضية الفلسطينية ( فيديو )

من خلال مقطع فيديو بسيط وكرسي، استطاعت أم أن تشرح لطفلها بداية القضية الفلسطينية، وطالبت متابعيها من السيدات أن ينفذن نفس الطريقة من أطفالهن ليعرفوا قصة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت آية عبر حسابها مقطع فيديو، وكان طفلها يجلس على كرسي ثم طلبت منها أن يفسح لها مجال للجلوس بجواره، إلا أنها دفعته ليقع أرضا وجلست على الكسري بمفردها، وعندما طلب منها الجلوس بجانبها رفضت، معلنة أنه أصبح ملكا لها وليس له الحق في الجلوس عليه، وعندما حاول الطفل دفعها قالت له سوف أخبر الجميع أن تضربني وتحاول أخذ مكاني".

وقالت آية أعلى مقطع الفيديو: " قضية بتاعتنا كلنا محتاجين الأجيال الجديدة تعرف عنها عشان بقى يتعمل غسيل دماغ للاجيال لهم عن طريق الافلام والسوشيال ميديا".

وأضافت : "بس في نفس الوقت يجب توضيح ذلك بحرص شديد في أنه متأثرش على نفسيتهم وتحسسهم بالخوف والرعب، لانك طول ما انت خايف عمرك ما هتعرف تساعد حد ، احنا عايزين جيل شجاع فاهم صح مش جيل خايف ، عشان كدا قررت اعملكم فيديو بسيط يوصل المعلومه للاطفال".