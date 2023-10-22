5 أعراض لنقص فيتامين يمكن الخلط بينها وبين الخرف

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا هم أكثر عرضة لخطر هذا النقص، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بـ الخرف من الأشخاص الأصغر سنًا، والأعراض ليست دائمًا واضحة عندما يتعلق الأمر بالسبب المحتمل لها.

وترتبط بعض الأعراض، مثل الصداع، على سبيل المثال، بمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية ولهذا السبب من المهم مراجعة الطبيب لمعرفة أي أعراض غير مفسرة لمعرفة السبب الجذري.

ويعد نقص فيتامين ب 12 مشكلة صحية يمكن الخلط بينها بسهولة ومشاكل أخرى بسبب مجموعة واسعة من الأعراض التي يسببها.

وفيتامين ب12 هو فيتامين أساسي، أي أنه لا يمكن إنتاجه في جسم الإنسان ويجب الحصول عليه من الطعام ويوجد في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، وبعض حبوب الإفطار مدعمة بفيتامين ب12.

وبمجرد تناوله عن طريق الفم، يتم امتصاص فيتامين B12 في الأمعاء بواسطة بروتين يسمى العامل الداخلي، وفيتامين ب12 ضروري لتكوين الحمض النووي، وبالتالي فهو ضروري لمجموعة واسعة من العمليات والوظائف في الجسم، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب في الأعصاب الطرفية، في جميع أنحاء الدماغ والجهاز العصبي المركزي، وفقًا لما تقوله الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum.

وحذرت من أن حوالي ستة في المائة من البالغين يعانون من نقص فيتامين ب12، وترتفع هذه الإحصائية إلى 20 في المائة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ويتم تخزين فيتامين ب12 في الكبد، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ثلاث سنوات قبل استنفاد المخزون وظهور الأعراض تدريجيًا، ونظرًا لأن الأعراض تظهر ببطء شديد، فقد لا يتم اكتشاف نقص فيتامين ب12 لفترة طويلة، ونظرًا لأن فيتامين ب 12 ضروري لوظيفة الدماغ، فقد يتم الخلط بين بعض الأعراض الأكثر خطورة لنقص فيتامين ب 12 وعلامات الخرف.

وتشمل هذه:

ضعف في عمليات التفكير واتخاذ القرار

التغيرات السلوكية

انخفاض القدرة على التفكير وحل المشكلات

اكتئاب

مشاكل بصرية

في بعض الحالات، تم ربط نقص فيتامين ب 12 بمرض الزهايمر، وهو النوع الأكثر شيوعًا من الخرف.

أعراض النقص الأخرى:

الشعور بالضعف

صداع

نبض القلب

فقدان الشهية

فقدان الوزن

اللسان الأحمر يؤلم

قرحة الفم

الجلد الأصفر الشاحب (اليرقان)

دبابيس وإبر.