محافظ أسيوط يشهد إفتتاح العيادة الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس، اليوم الأحد، افتتاح العيادة الخارجية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة سفنكس بأسيوط الجديدة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، والعاملين بالجامعة والطلاب وذوي الهمم من أبناء المحافظة بالمجان، تفعيلاً للمشاركة المجتمعية وتخفيف الآلام وتحسين الحياة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود شيحة نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور منصور المنسي مستشار وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة عبدالجواد عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة، والدكتور طارق الشرقاوي عميد كلية طب الأسنان والدكتورة منى سيد، والدكتورة ميرفت عبدالرحمن وكيلا كلية العلاج الطبيعي، والدكتور علاء حيالله نقيب صيادلة أسيوط ووكيل كلية الصيدلة بالجامعة والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة رانيا عادل أمين شتيوي وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ولفيف من أطباء كلية العلاج الطبيعى بالجامعة.

وعقب الإفتتاح تفقد المحافظ ورئيس جامعة سفنكس، العيادة الخارجية للعلاج الطبيعي، وتابع أعمال الكشف على المرضى بالمجان.

واستمع إلى شرح من عميدة الكلية لأحدث الأجهزة الطبية التي تتوفر في العيادة بوحدات ( تخفيف الألم والعلاج الكهربائي والعلاج بالليزر والموجات التصادمية وشد العضلات وتأهيل الأطفال وتأهيل مرضى العظام وتأهيل مرضى الأعصاب والشلل ووحدة التغذية العلاجية وحالات السمنة والنحافة وعلاج الامراض التنفسية وأمراض السكر والضغط) والتي تقدم خدماتها بالمجان لجميع المرضى من أبناء المحافظة والعاملين بالجامعة والطلاب وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالمحافظة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم ، والتقى المحافظ بعض الأطباء والطلاب العاملين بالعيادات واستمع منهم إلى الخدمات التي تقدمها العيادة للمرضى.

ووجه محافظ أسيوط الشكر ، للدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس وعميد كلية العلاج الطبيعي وقيادات الجامعة وعمداء الكليات على مجهودهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لأبناء المحافظة بالمجان في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية للجامعة ، واستكمالًا لمشاركتها التي بدأت مع افتتاح الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وتنظيمها العديد من القوافل الطبية العلاجية المجانية في كافة التخصصات بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان وكافة الجهات التنفيذية والجامعات بالمحافظة تفعيلًا للمشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،مشيداً بالعيادة الخارجية لكلية العلاج الطبيعي وما تحويه من أجهزة حديثة وأطباء متخصصين في كافة التخصصات ، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام أنشطة وفعاليات الجامعة وتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين في كافة القطاعات وخدمة المجتمع تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم رئيس جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة ، الشكر والتقدير للوزير المحافظ وكافة الحضور لمشاركتهم في افتتاح العيادة اليوم ودعم تنظيم القوافل الطبية العلاجية ، مشيدًا بالدعم والتعاون المثمر بينها وبين المحافظة والذي يظهر جليًا في العديد من الملفات من بينها تنظيم رحلات وزيارات ميدانية للطلاب والطالبات للمشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية تعميقًا لقيم الولاء والانتماء فضلا عن تنظيم القوافل الطبية في مختلف التخصصات بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا ،مؤكدًا على اتخاذ خطوات تنفيذية للمشاركة المجتمعية وتنظيم قوافل طبية وعلاجية بالتنسيق والتعاون بين الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاستهداف القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

وأشارت عميدة كلية العلاج الطبيعي إلى أن العيادة الخارجية بالكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية لعلاج أمراض (العظام والأعصاب والسمنة والنحافة وإصابات الملاعب وحالات الشلل والاعاقات المختلفة) فضلًا عن استعداد العيادة الخارجية بوحداتها المختلفة لاستقبال لأكثر من 50 مريض يومياً وتمكين الطاب من التدريب العملي بتلك الوحدات واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل وتوفر معمل بحثي مزود بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة الباحثين وطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى مشاركة الكلية في تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا والقرى النائية بالتنسيق مع كافة الجهات.