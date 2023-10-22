القنوات الناقلة لإياب ربع نهائي دوري السوبر بين الأهلي وسيمبا

مع دقات الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ، يستضيف ستاد القاهرة ، مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي.



كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الجمعة الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

واستقر المدرب البرازيلي لفريق سيمبا التنزاني اليوم الأحد على قائمة تضم 24 لاعباً للتوجه إلى مصر.

وجاءت قائمة الفريق التنزاني المعلنة على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أيوب لكرد – علي سالم – حسين آبيل

خط الدفاع: شوماري كابومي – محد حسين – إسرائيل مويندا – حسين كازي – كينيدي جوما – مالوني فوندو – دافيد كاميتا – هينوك إينونجا.

خط الوسط: فابريس نجوما – ساديو كانوتيه – ياسين مزاميرو – سعيدي نتيبازونكيزا – ويلي أونانا – كلاتوس تشاما – عبد الله هاميسي – لويس ميكيسوني.

الهجوم: جيان باليكي – موسيس فيري – دينيس كيبو – جون بوكو – شعباني شيلوندا

