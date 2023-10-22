حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام القضائية في أسوان ودمياط

يواصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملاته الأمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن بمديرية أمن أسوان عن ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام– كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة) وكذا ضبط (طبنجة- 2 فرد محلى) بحوزة (5) متهمين (لأحدهم معلومات جنائية) وتنفيذ (820) حكما قضائيا متنوعا.

وتم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 14 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4) متهمين لـ (3 منهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كثف قطاع الأحوال المدنية، من عمليات إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء).

أسفرت القوافل عن استخراج 12 ألف بطاقة رقم قومى، و26415 مصدراً مميكناً.

وبعدما لوحظ الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ،اعتباراً من يوم 21 أكتوبر الجاري.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (602) بطاقة رقم قومى وعدد (126) مصدراً مميكناً.

وواصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ (11) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.