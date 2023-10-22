عقد امتحانات للطلاب الفلسطينيين استثنائيًا بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، إن إدارة الجامعة قررت عقد امتحانات تأهيلى الدكتوراة للطلاب الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح والتى حالت الظروف دون حضورهم الامتحانات بسبب إغلاق المعبر طوال الفترة السابقة.

وأبرز رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي اتساقا مع تضامن جامعة جنوب الوادى مع دولة فلسطين الشقيقة فى الاحداث الاخيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم لدولة فلسطين الشقيقة وتعليمات وزير التعليم العالى بتقديم كل التسهيلات الممكنة للطلاب الفلسطينيين فى مصر .

وبيّن رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة كانت قد اطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين بالإضافة الى العديد من المسيرات الرافضة للعنف المتزايد.

وقال الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية، إن ا امتحانات تأهيلى الدكتوراة تعقد للطلاب الفلسطينيين بشكل خاص لمدة ثلاث ايام من الاثنين الموافق 23 اكتوبر وحتى الاربعاء 25 اكتوبر.

وأكد أن الجامعة وفرت كل سبل الراحة للأخوة الفلسطينيين نتيجة معاناتهم طوال الفترة السابقة، ووصل الطلاب الفلسطينيين إلى جامعة جنوب الوادي اليوم، بعد فتح معبر رفح.