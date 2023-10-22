المشدد لمدرس هتك عرض طفل بالتهديد والإكراه

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، مدرس خصوصي لاتهامه بهتك عرض طفل بمدينة الخانكة بالسجن المشدد 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم ١٧٥٦٧ لسنة ٢٠٢٣ مركز الخانكة. والميدة برقم ٩٧٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، ان المتهم "م.ر.م"، أمين معمل علوم، مقيم بمساكن عرب العليقات في الخانكة بمحافظة القليوبية لأنه في يوم ٨-١ - ٢٠٢٣ - بدائرة مركز الخانكة - محافظة القليوبية، هتك عرض المجني عليه طفل بالتهديد حيث لم يتجاوز عـمره ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، وحال كون المتهم ممن لهم سلطة عليه مدرس خاص بأن قام بتكبيله بالإمساك به وملامسة مناطق عورته، كما طالت يده وتحسس جسده كرهًا عنه، قاصدًا من ذلك هتك عرضه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي واقعة أخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

وبتضييق الخناق على المتهمين اعترفوا بارتكابهم 19 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن 19 دراجة نارية مستولى عليها.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 3 مدمنين بتهمة احتجاز عامل داخل شقة في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وكانت أجهزة الامن تلقت بلاغا باستغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

بالانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدرى الآيس والهيروين).

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم باحتجاز (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.