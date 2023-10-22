فيتوتشيني بالدجاج والكريمة

تحرص الأمهات على التنوع بين الوصفات التي تقدمها لأفراد أسرتها بين حين لآخر وهذا ما يدفعها للبحث عن وصفات جديدة متنوعة شهية تنال إعجابهم.

وتحتل الدجاج مكانة كبيرة بين باقي الأصناف الرئيسية لاحتوائها على فوائد عديدة بالإضافة الي مذاقها الشهي وهذا ما يدفع الأمهات على شرائها بشكل دائم داخل المنزل.

ودعونا نذهب بالخيال إلي طبخات المطبخ الأيطالي، جربي وصفة سهلة وسريعة من وصفات الفيتوتشيني وقدميها بالدجاج والكريمة الغنية بالطعم الرائع.

المقادير

- الفيتوتشيني : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الفطر : كوب ونصف

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة بارميزان : كوب

- كريمة الطبخ : علبة

طريقة التحضير

حضري كمية من الماء في قدر وأضيفي الملح، ثم اسلقي بها كمية المكرونة.

ضعي قدر على النار وأضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم أضيفي إليها شرائح الدجاج والفطر ثم قلّبي المكونات جيداً حتى يتغير لونها.

أضيفي الملح والثوم البودرة والفلفل الأسود والفلفل الأبيض.

اسكبي كريمة الطبخ فوق المكونات واتركيها على النار حتى يتماسك القوام.

صفّي المكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى خليط الكريمة على النار وقلّبيها، واتركيها حتى تغلي.

ضعي المكرونة في طبق التقديم ورشّي عليها جبن البارميزان وقدميها ساخنة.