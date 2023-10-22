نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماعًا لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية وتنمية المهارات

ناقش الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماع موسع مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، رؤية الجامعة للأنشطة الطلابية في العام الدراسي الجديد (٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)م.

جاء ذلك بحضور عادل بكر مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومنسقي الأنشطة الطلابية بمختلف كليات جامعة الازهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية عناية خاصة؛ انطلاقًا من أن العقل السليم في الجسم السليم.

عقد وتنظيم دورات تدريبية بهدف رفع الوعي وتنمية مهارات الطلاب

وأضاف أن الجامعة تضع ضمن رؤيتها عقد وتنظيم دورات تدريبية بهدف رفع الوعي وتنمية مهارات طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في مجالات اللغات والتنمية البشرية والقرآن الكريم.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر بجميع كلياتها عامرة بالنماذج الطلابية المتميزة في جميع المجالات، لافتًا أنه في هذا الصدد فإن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لتنظيم مسابقة كبرى في مجالات الإنشاد الديني، وتخصيص جوائز مالية قيمة للطلاب المشاركين فيها والفائزين بمراكز متقدمة.

كما أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه المسابقات سوف تقام في جميع محافظات الجمهورية، ومتاح لطلاب وطالبات جامعة الأزهر المشاركة فيها من خلال التواصل مع قصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية.

وثمن نائب رئيس الجامعة جهود فريق (طلاب من أجل مصر) في جميع الكليات،ومشاركتهم الفاعلة في حفلات استقبال الطلاب الجدد والاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذكرى المولد النبوي الشريف، و الوقفات التضامنية للشعب الفلسطيني الشقيق.