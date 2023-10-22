المشدد لمتهم بإحراز المخدرات فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتعاطى المخدرات، بدائرة مركز البلينا.



تعود أحداث القضية إلى شهر يناير من العام الجارى 2023 بالبلينا، عندما وجهت النيابة للمتهم م. ع.م عامل، تهمة إحراز جواهر مخدرة "الحشيش، بقصد التعاطى، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل شاب بطعنة نافذة على يد آخر في كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة حدثت بين الضحية والمتهم بسبب خلافات بينهما، على إثرها استل (سكينا) وانهال عليه بتسديد طعنة له، وسقط قتيلا في الحال.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب مقتول، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي احمد ر، مصاب بطعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

بعمل التحريات تبين أن شابا وراء ارتكاب جريمة قتل لهذا الشاب بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.



كشف ضباط مديرية أمن أسيوط، ملابسات ما تقدم به بعض الأهالي لمركز شرطة الفتح، من وقوع شجار وإطلاق نار داخل مجمع قسم الشرطة.

وبعد الانتقال والفحص، تبين وقوع شجار بين «طرف أول» مكون من 3 أشخاص، أحدهم توفي متأثراً بطلق ناري وآخر مصاب بإصابة خطيرة في الرأس، و«طرف ثان» مكون من 4 أشخاص. أصيب اثنان منهم بكدمات وجروح متفرقة بجسديهما، وآخر أصيب بطلق ناري في الجسم، جميعهم من سكان منطقة وسط المدينة بسبب خلافات في الحي. واستمتع الأطفال حيث هاجموا بعضهم البعض بالأسلحة الحادة التي تخلصوا منها.

كما تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 عاطلين سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية.

ونجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بني سيوف، في ضبط 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية.