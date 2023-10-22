موعد مونديال الأندية بالسعودية

تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستضافة فعاليات النسخة المقبلة من مسابقة كأس العالم للأندية ، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.





ومن المقرر إذاعة مواجهات البطولة التي تقام للمرة الأولى داخل المملكة ، عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية.

وقدرت قيمة تذاكر مباريات البطولة كما يلي :..

الدرجة الأولى 100 ريال

الدرجة الثانية 75 ريالًا

الدرجة الثالثة 40 ريالًا

ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا

وتشهد البطولة تواجد الأندية التالية ..

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي

الأهلي بطل أفريقيا

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف

بطل قارة أمريكا الجنوبية والذي يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل.



كان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أعلن الأسبوع الماضي بدء المرحلة الثانية الإلكترونية من حجز تذاكر منافسات كأس العالم للأندية. على أن يتحدد موعد الطرح الثالث خلال وقت لاحق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني ، في تمام الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ، لحساب إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي على ملعب الفريق التنزاني بدار السلام ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.