التصديري للنسيج: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2025

كشفت مذكره صادره عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزليه عن تطلعات المجلس للوصول بقيمة الصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2025 ،بزياده تقترب من المليار دولار عن المحققه فى عام 2022 وكانت إجمالى قيمتها نحو 1.664 مليار دولار .

كما كشفت المذكره عن كل أرقام التصدير المحققه خلال عامى 2022،2023 وكل المستهدف تحقيقه خلال عامى 2024 ،و2025 فى قطاعى الغزل والمنسوجات ، والمفروشات المنزليه .

اوضحت المذكره أن صادرات قطاع الغزل والمنسوجات بلغت عام 2022 نحو 1.074 مليار دولار ، وقطاع المفروشات نحو 590 مليون دولار ليكون إجمالى الصادرات نحو 1.664مليار دولار .

وفى عام 2023 من المنتظر أن تحقق صادرات قطاع الغزل والمنسوجات مع نهاية العام الحالى 2023 نحو 1.224 مليار دولار بنسبة زياده 14% عن المحققه عام 2022 ، و649 مليون دولار للمفروشات بنسبة زياده 10 % عن المحققه عام 2022 ، ليكون إجمالى الصادرات 1.873 مليار دولار .

ويستهدف المجلس تحقيق رقم 1.395 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات العام القادم 2024 بزياده نسبتها 14% عن المحققه عام 2013 ،وفى قطاع المفروشات يستهدف المجلس تحقيق رقم 727 مليون دولار بزياده 12% عن الرقم المحقق عام 2023 ،ليصبح إجمالى قيمة صادرات القطاعين العام القادم نحو 2.122 مليار دولار بزياده إجماليه تقدر نسبتها 13% عن إجمالى المحقق عام 2023 .

كما يستهدف المجلس تحقيق صادرات قيمتها نحو 1.674 مليار دولار فى قطاع الغزل والمنسوجات خلال عام 2025 بزياده 20% عن التى سيتم تحقيقها عام 2024 ، وتحقيق صادرات قيمتها نحو 830 مليون دولار عن المحققه عام 2024 بزياده 14% ليكون إجمالى صادرات القطاع كله عام 2025 نحو 2.504 مليون دولار بزيادة 18 % عن عام 2024 .

وكشفت المذكره عن عجز الشركات المصدره فى القطاع كله سواء الغزل والمنسوجات، أو المفروشات المنزليه عن الوصول برقم الصادرات إلى 2 مليار دولار ،حيث لم تتخط قيمة الصادرات عام 2018 نحو 1.444 مليار دولار ، وتراجعت عام 2019 إلى 1.364مليار دولار ،ثم تراجعت للمره الثانيه عام 2020 إلى 1.259 مليار دولار ،ثم عاودت الارتفاع الطفيف عام 2021 إلى 1.565 مليار دولار .

كما كشفت المذكره عن عجز المجلس أيضا عن الحصول على تعاقدات تصديريه بالشكل المناسب بسبب عدم تحديد نسب المسانده التصديريه لمدة 9 أشهر مما أدى إلى عدم تنافسية أسعار المنتج المصرى بالأسواق العالميه .