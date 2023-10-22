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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

التصديري للنسيج: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 2.5 مليار دولار بحلول 2025

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت مذكره  صادره عن  المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات   المنزليه عن  تطلعات المجلس   للوصول   بقيمة الصادرات إلى  2.5 مليار دولار بحلول عام 2025 ،بزياده   تقترب من المليار  دولار  عن المحققه  فى  عام 2022 وكانت  إجمالى  قيمتها نحو 1.664 مليار دولار .

كما كشفت   المذكره   عن كل  أرقام   التصدير المحققه خلال  عامى 2022،2023 وكل   المستهدف  تحقيقه خلال  عامى  2024 ،و2025 فى  قطاعى الغزل  والمنسوجات  ، والمفروشات المنزليه .

اوضحت المذكره  أن  صادرات قطاع  الغزل  والمنسوجات بلغت  عام 2022 نحو 1.074 مليار  دولار ، وقطاع المفروشات نحو 590 مليون  دولار  ليكون إجمالى  الصادرات  نحو 1.664مليار  دولار .

وفى عام 2023  من المنتظر   أن تحقق  صادرات  قطاع الغزل والمنسوجات مع  نهاية  العام  الحالى  2023 نحو 1.224 مليار  دولار بنسبة زياده 14%  عن  المحققه عام 2022 ، و649 مليون  دولار للمفروشات  بنسبة زياده  10 % عن المحققه  عام 2022 ، ليكون  إجمالى الصادرات 1.873 مليار  دولار .

 

ويستهدف  المجلس تحقيق  رقم 1.395 مليار  دولار  فى قطاع  الغزل والمنسوجات  العام القادم 2024 بزياده  نسبتها  14% عن المحققه  عام 2013 ،وفى  قطاع المفروشات يستهدف  المجلس  تحقيق رقم 727 مليون  دولار بزياده 12% عن  الرقم   المحقق  عام  2023 ،ليصبح   إجمالى قيمة  صادرات  القطاعين العام  القادم  نحو 2.122 مليار دولار بزياده   إجماليه تقدر  نسبتها 13% عن  إجمالى المحقق  عام 2023 .

 

كما يستهدف المجلس تحقيق   صادرات قيمتها نحو 1.674 مليار  دولار  فى قطاع  الغزل والمنسوجات خلال  عام 2025 بزياده  20%  عن  التى  سيتم   تحقيقها  عام  2024 ، وتحقيق   صادرات قيمتها نحو 830 مليون   دولار  عن  المحققه  عام  2024 بزياده 14% ليكون  إجمالى صادرات  القطاع  كله عام  2025 نحو 2.504 مليون دولار  بزيادة 18 %  عن  عام 2024 .

وكشفت المذكره  عن  عجز الشركات  المصدره   فى القطاع  كله سواء  الغزل والمنسوجات، أو  المفروشات المنزليه  عن الوصول   برقم  الصادرات إلى 2 مليار  دولار ،حيث  لم تتخط  قيمة  الصادرات عام 2018 نحو 1.444 مليار  دولار ، وتراجعت عام  2019 إلى 1.364مليار دولار ،ثم  تراجعت  للمره الثانيه  عام 2020 إلى 1.259 مليار  دولار   ،ثم عاودت  الارتفاع   الطفيف عام 2021 إلى 1.565 مليار  دولار  .

 

كما كشفت  المذكره  عن عجز  المجلس  أيضا عن  الحصول   على تعاقدات  تصديريه بالشكل  المناسب بسبب عدم  تحديد  نسب المسانده  التصديريه لمدة 9 أشهر مما  أدى إلى عدم  تنافسية  أسعار المنتج  المصرى بالأسواق  العالميه  .

الجريدة الورقية