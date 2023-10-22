وزير الشباب يبحث استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالمشروعات الشبابية والرياضية

التقى عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمجموعة من المسؤولين من العديد من الشركات المختصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وذلك لبحث إمكانية الاستفادة من تلك التكنولوجيا في المشاريع الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

ووضح وزير الشباب أن الوزارة تمتلك العديد من المشروعات القومية والكبيرة التى من الممكن الاستفادة من هذا التطور الكبير وتلك التكنولوجيا والتى منها المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والذي يضم ١١ لعبة وهى " ملاكمة- مصارعة - جودو - تايكوندو - ألعاب القوى - رفع الأثقال - تنس طاولة - كرة اليد - كرة القدم - كرة السلة - إسكواش "

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على اختيار أفضل المواهب التي يمكن لها أن تتطور وتصبح أبطال فى الألعاب المختلفة حيث إن الذكاء الاصطناعي يساعد فى تقييم مهارات اللاعبين وقدرتهم على التطور والتعلم وهو ما سيساعدنا فى كسب الوقت والاستثمار فى هؤلاء اللاعبين مستقبلًا.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير للسياسات والتنمية والدكتور عبدالأول، مساعد الوزير لشؤون البطولة، والدكتور عصام سراج، مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية، ومنال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب.