الحماية المدنية بالوادي الجديد تسيطر علي حريق بمزرعة نخيل في مركز بلريس

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة شرطة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق مروع بمزرعة نخيل في مركز باريس بالوادي الجديد

وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ والدفع بـ 12 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في المزرعة. هذا الحادث الذي لم يكن متوقعاً أثار الرعب والهلع في قلوب الأهالي وأثار قلق السلطات المحلية.

وقد تم تشكيل فرق عمل مكونة من رجال الإطفاء وخبراء الحماية المدنية للتعامل مع الحريق. تم انتقال السيارات الإطفاء إلى موقع المزرعة وبدأت في توجيه أنابيب المياه نحو مصدر الحريق للسيطرة عليه. قدرت الساعات الأولى من الحريق بالخمس ساعات التي استغرقتها فرق الإطفاء لإخماد النيران والحد من انتشارها.

وفي غضون ذلك، تم إجلاء العمال والسكان المجاورين للمزرعة لضمان سلامتهم. تعمل الشرطة أيضًا على تنظيم حركة المرور المحيطة بالمنطقة المتضررة لضمان حماية السكان والممتلكات القريبة.

ومع مرور الوقت، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل. إلا أنه ألحق أضرارا جسيمة بالمزرعة وتحديداً النخيل المزروعة فيها. قدرت التقديرات الأولية الأضرار بمئات الآلاف من الجنيهات. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها فرق الإطفاء، إلا أنه تمت السيطرة على الحادث بدون وقوع أي إصابات بشرية.

ستقوم السلطات الأمنية وخبراء التحقيق بتحديد أسباب الحريق وسبب الانتشار السريع للنيران. قد يرجع سبب الحادث إلى عوامل متعددة مثل التماس كهربائي أو سوء الصيانة في المرافق الكهربائية في المزرعة.

واشار مصدر امني مسئول إلى أهمية الوقاية والسلامة في تلك المنشآت الزراعية التي تعد مصدرًا هامًا لاقتصاد الوادي الجديد. يجب العمل على تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير التدريب المناسب للعاملين في هذه المنشآت للحد من حوادث الحرائق المماثلة في المستقبل. وعليه، فإن السلطات المحلية والشرطة والمسؤولين المعنيين على مستوى الوادي الجديد يجب أن يعملوا معا لضمان سلامة السكان والممتلكات.