أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة سبورتنج براجا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة الملكي لمباراة سبورتنج براجا يوم الثلاثاء المقبل في البرتغال، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





شهدت القائمة استبعاد أنشيلوتي للاعبه أردا جولر لاعب وسط فريق ريال مدريد رغم مشاركته في المران الجماعي في الفترة الأخيرة، بعد الإصابات التي عانى منها.



وتشهد القائمة غياب تيبو كورتوا، وداني سيبايوس، وإيدير ميليتاو عن مباراة سبورتنج براجا أيضًا.





قائمة ريال مدريد:



في حراسة المرمى: لونين - كيبا - بينيرو.

الدفاع: كارفاخال - ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - فيرلان ميندي - ناتشو.

الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني.

الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.





موقف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا:



يأتي فريق ريال مدريد في صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا ويملك 6 نقاط.

