عاجل
الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ختام فعاليات مبادرة اكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيا بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

انطلقت اليوم الأحد ٢٢ من أكتوبر،  فعاليات اليوم الثالث والأخير  من المبادرة القومية لاكتشاف الاطفال الموهوبين رياضيا ورعايتهم صحيا بمحافظة المنيا ، والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، ومديرية الصحة ( التأمين الصحي ) ، وكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ، وذلك بهدف اكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيا وتنميتهم ورعايتهم ، ومتابعتهم صحيا للأطفال من سن ٦ سنوات إلى ١٠ سنوات ، حيث  اقيمت فعاليات اليوم الثالث ، بإدارة ملوى التعليمية بمدارس التميز الخاصة بملوى ، بمشاركة طلاب خمسة مدارس للتعليم الإبتدائي. 

 وتم تقسيم الاختبارات للعديد من المحطات ، ومنها الكشف الصحى ، ثم الفسيولوجي ، ثم تحاليل السكر ، والطول ، والوزن ، ثم الإختبار البدني ،  والذى انقسم إلى سبعة محطات منها ، السرعة ، والمرونة ، والرشاقة ، والقوة البدنية ، والجري الزجزاجي ، ورمى الكرة الطبية ، والوثب من الثبات ، وقام بالإختبار أطباء متخصصين من الصحة والتأمين الصحى ، والقياسات الفسيولوجية ،  والإختبار البدني متخصصين واخصائيين رياضيين بإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ، من ذوى الخبرة والحاصلين على الدكتوراه في التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور رجب عبدالعظيم مدير عام إدارة الشباب والرياضة بملوى ، وكافة الأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة بالمديرية ، وإدارة ملوى، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وتنفيذ إدارة الرياضة بقيادة الدكتور ضياء عيسى ، إدارة التنمية والبرامج الرياضية بقيادة دكتور حماده اسماعيل .

الجريدة الورقية