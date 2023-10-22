ختام فعاليات مبادرة اكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيا بالمنيا

انطلقت اليوم الأحد ٢٢ من أكتوبر، فعاليات اليوم الثالث والأخير من المبادرة القومية لاكتشاف الاطفال الموهوبين رياضيا ورعايتهم صحيا بمحافظة المنيا ، والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، ومديرية الصحة ( التأمين الصحي ) ، وكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ، وذلك بهدف اكتشاف الأطفال الموهوبين رياضيا وتنميتهم ورعايتهم ، ومتابعتهم صحيا للأطفال من سن ٦ سنوات إلى ١٠ سنوات ، حيث اقيمت فعاليات اليوم الثالث ، بإدارة ملوى التعليمية بمدارس التميز الخاصة بملوى ، بمشاركة طلاب خمسة مدارس للتعليم الإبتدائي.

وتم تقسيم الاختبارات للعديد من المحطات ، ومنها الكشف الصحى ، ثم الفسيولوجي ، ثم تحاليل السكر ، والطول ، والوزن ، ثم الإختبار البدني ، والذى انقسم إلى سبعة محطات منها ، السرعة ، والمرونة ، والرشاقة ، والقوة البدنية ، والجري الزجزاجي ، ورمى الكرة الطبية ، والوثب من الثبات ، وقام بالإختبار أطباء متخصصين من الصحة والتأمين الصحى ، والقياسات الفسيولوجية ، والإختبار البدني متخصصين واخصائيين رياضيين بإدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ، من ذوى الخبرة والحاصلين على الدكتوراه في التربية الرياضية.

جاء ذلك بحضور احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور رجب عبدالعظيم مدير عام إدارة الشباب والرياضة بملوى ، وكافة الأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة بالمديرية ، وإدارة ملوى، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وتنفيذ إدارة الرياضة بقيادة الدكتور ضياء عيسى ، إدارة التنمية والبرامج الرياضية بقيادة دكتور حماده اسماعيل .