وكيل تعليم قنا: إغلاق أبواب المدارس ورفع الحضور والانصراف في المواعيد

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية للبنين بقنا، مشددًا على إغلاق أبواب المدرسة قبل بداية طابور الصباح بوقت كاف، وكذلك رفع سجل الحضور والانصراف في المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لتحقيق الانضباط الدراسي والإداري بالمدارس.

وشملت جولة وكيل الوزارة المفاجئة، تفقد مدارس عزبة حامد للتعليم الأساسي، والشهيد محمد سيد همام للتعليم الأساسي بقرية الجزيرية، والشهيد محمود سالم للتعليم الأساسي بجزيرة دندرة، وحاجر الجبل تعليم أساسي، وسيدي عبدالرحيم الإعدادية بنات، التابعين لإدارة قنا التعليمية.

وشدد السيد، على نظافة المدارس بشكل دوري وتوزيع الاحتياطي قبل بداية الحصة الأولى، ومتابعة الإشراف بمستوياته وتسليم الكتب الدراسية المتوفرة، وتطبيق القواعد المنظمة للوحدة المنتجة وتحقيق أقصى استخدام متاح للقاعات متعددة الأغراض وتجديد اللافتات المتهالكة.

وطرح وكيل الوزارة، بعض الأسئلة في مادة العلوم لقياس مستوى طلاب الصف الثاني الإعدادي بمدرسة عزبة حامد، وتناول بالشرح إحدى جزئيات الدرس المحدد، للتأكيد على أن المعلم أحد أرقى وأسمى المهن التي تؤثر في المجتمع وتغير مفاهيمه.

وكان الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أصدر قرارًا جرى تعميمه على كل الإدارات التعليمية، بأن تخصص الفترة الأولى من يوم العمل بالمرور الميداني، والفترة الثانية لاستقبال أصحاب الالتماسات، وإنهاء العمل المكتبي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمتابعة الميدانية لتحقيق انضباط العملية التعليمية بالمدارس.