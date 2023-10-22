وزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون مشروعات الصرف صحى بالسويس

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة محطة صرف صحي زرب 1 وصرف صحي زرب 2، للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد لزيادة طاقتها الاستيعابية.

وشهد وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية ومحافظ السويس افتتاح عدد من المشروعات التنموية في اطار الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة السويس.

وشهدت الزيارة افتتاح محطة صرف صحى الحرفيين بحى فيصل والتى تخدم قطاع عريض من سكان حى فيصل باجمالى عدد سكان ما يقرب من 46 ألف نسمة بمناطق المستقبل ( ١، ٢، ٣) ومبارك (١، ٢) والتعاونيات والحرفيين وغيرها من المناطق الأخرى .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الطاقة التصميمية للمحطة تبلغ ٦٥ الف م٣/ يوم وشملت أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية.



وشملت الزيارة جولة تعريفية بأعمال تطوير المحطة والاستماع إلى شرح وافى لمكونات المحطة واعمال الإحلال والتجديد التى تمت بها لخدمة المواطنين بحى فيصل.

كما شهدت الزيارة تفقد محطتى صرف صحي زرب "1و2" بحي السويس على مساحة ٨٠٢ فدان لخدمة حي السويس بالكامل والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٣٤ ألف م٣ / يوم مترًا مكعبًا في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل، واستقبال تصرفات محطات بورتوفيق ١ وبورتوفيق٢ والسواحل وشبكات حي السويس ، والتى تم عمل احلال وتجديد بها للاعمال الكهروميكانيكية والمدنية منذ عامين.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، انه تم تدريب العمالة والاطقم الفنية بالمحطة علي المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل بتلك المحطات وذلك للتشغيل طبقا لنظم التشغيل القياسية وتطبيق برنامج الـ "MASTER" في صيانة محطات الصرف الصحي، ضمن توجه الشركة نحو أسلوب الإدارة الفنية المستدامة "TSM" لإدارة محطات المياه والصرف الصحي لتقديم أفضل الخدمات لمواطنى محافظة السويس .



وأشار إلى أهمية اعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى ذات الاهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، والتى تهدف إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمة للمحطات وإطالة العمر الافتراضي لها .

ووجه الشكر الي اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لمجهوداته الضخمة ومساهمته الكبيرة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة السويس.