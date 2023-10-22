غنية بالفوائد.. حضري فيتوشيني بالسبانخ

تنتشر السبانخ في الأسواق المصرية مع بدء الاقتراب من موسم الشتاء، لتكون بطل الأطباق المصرية على المائدة بمختلف الوصفات والأكلات المحببه لدى الكبار والصغار.

ولم يقتصر اهمية تناول السبانخ فقط على مذاقها الشهي إلا انها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف والماء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

والسبانخ غنية بفيتامين أ وفيتامين سي اللذان يساعدان على تعزيز المناعة في الجسم. يساعد السبانخ على تجديد الخلايا البيضاء، وبالتالي تقليل نسبة الإصابة بالأمراض في حال تناوله بشكل منتظم.

واليوم نقدم لكٍ وصفة شهية للغاية يسهل تحضيرها بأسلوب جذاب فيتوشيني بالسبانخ بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الفيتوتشيني : علبة

- مرق خضار : كوب

- طماطم : 12 حبة (مجففة بالشمس)

- صنوبر : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الفلفل الأحمر : ربع ملعقة صغيرة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- السبانخ : 500 غراماً (مقطف ومقطع شرائح)

- جبن البارميزان : ربع كوب

طريقة التحضير

في قدر صغير به مرق الخضار، ضعي الطماطم المجففة واتركيها على النار لمدة 15 دقيقة.

قومي بوضع ماء في وعاء كبير وعميق، وأضيفي القليل من الملح ثم أضيفي مكرونة الفيتوتشيني واتركيها حتى تنضج.

حمصي الصنوبر في مقلاة صغيرة.

قومي في مقلاة بوضع زيت الزيتون على نار متوسطة، وأضيفي الثوم، والفلفل الأحمر مع التقليب لمدة دقيقة، ثم أضيفي السبانخ وقلبي حتى يذبل، ثم أضيفي الطماطم المجففة إلى السبانخ واتركيها على النار لمدة دقيقتين.

صُبي جميع المكونات في صحن عميق وقلبي وأضيفي إليها البارميزان قبل التقديم.